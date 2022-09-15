أحمد السيد غريب ينضم لصفوف الاتحاد السكندري بعقد يمتد لموسمين

واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى تدعيمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد 2022_2023.

ونجح في إبرام التعاقد مع الهداف الواعد أحمد السيد غريب مهاجم النادى الأهلى بعقد يمتد لموسمين لما يملكه " غريب " من قدرات فنية مميزه ، فهو أحد المواهب القادمة بقوة في سماء الكرة المصرية.



ورحب الصربى زوران المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بإنضمام ” غريب ” لصفوف نادى الاتحاد السكندرى مُشيداً بقدرات اللاعب ، وأنه سيسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم القادم تجمع عناصر الشباب مع أصحاب الخبرات بالفريق تسهم فى تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم الجديد بما يليق بالمكانة الكبيرة لزعيم الثغر.