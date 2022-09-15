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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يضم محمد عصام لاعب لافيينا

محمد عصام
محمد عصام

وافق مجلس إدارة نادى لاڤيينا علي انتقال مهاجم الفريق محمد عصام الي نادي سموحة بعد المفاوضات التي جرت بين الناديين.

وتمني نادي لافيينا احد اندية القسم الثاني التوفيق لمحمد عصام في تجربته مع سموحة. 

ويفتتح فريق لافيينا مواجهاته في القسم الثاني بلقاء فريق المنيا في افتتاح المسابقة بمجموعة الصعيد .

لاعب سموحة ينتقل لـ سيراميكا كليوباترا 

في سياق آخر أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده مع رجب نبيل قلب دفاع فريق سموحة، لمدة موسمين.

ووقع رجب نبيل على عقود انضمامه لصفوف سيراميكا كليوباترا، في حضور طارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة كليوباترا، ليصبح لاعباً في صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وتحرص إدارة سيراميكا كليوباترا على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات الكابتن أحمد سامي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا كليوباترا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.

لاڤيينا سموحة محمد عصام نادى سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

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