وزير المالية: خفض عجز الموازنة لـ6.2% ولم يحدث منذ 20 عاما.. فيديو

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية، استطاعت خفض نسبة عجز الموازنة لـ 6.2% رغم الأزمات، وكنا نستهدف 6.1%، مشيرا إلى أن ما حققته الدولة من خفض عجز الموازنة لم يحدث منذ 20 عاما.



وقال محمد معيط، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، إن نسبة عجز الموازنة في 2013- 2014 كانت 13%، مؤكدا أن 70% من الإيرادات يتم تحقيقها من خلال الضرائب.

وتابع وزير المالية، أن الموازنة العامة استوعبت الارتفاع العالمي في أسعار السلع الرئيسية منذ شهر مارس الماضي، مؤكدا أن الدولة تحملت فرق تكلفة زيادة الأجور والمعاشات منذ أبريل الماضي.

بلغ نحو 80%

وأشار محمد معيط إلى أن حجم الدين في عام 2010 بلغ نحو 80%، بينما بلغ حجم الدين في 30 يونيو 2017 نحو 103%