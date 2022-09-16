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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مجموعة من الكلاب تنهش جسد سيدة في اليونان.. شاهد

صدى البلد

تعرضت سيدة في اليونان إلى هجوم شرس من مجموعة من الكلاب في منطقة كالاماتا فيي اليونان، أثناء سيرها للتوجه إلى العمل في الصباح و لكن لم تتخيل أن يخرج مجموعة من الكلاب الشرسة و المفترسة و تهاجمها في تلك المنطقة . 


و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فغن شابة في اليونان نشرت صورر لجروح متفرقة في جسسدها، نتيجة هجوم كلاب مفترسة عليها، في الشارع و المؤسف في الأمر انها لم تجد من ينقذها فقد كان الشارع خاليا من أي شخص بسبب الوقت المبكر الذي تخرج فيه لعملها . 

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قالت الشابة كنت أسير في الشارع كعادتي كل يوم، و أتوجه إلى سيارتي و لكني لاحظت وجود كلب يركض من بعيد في إتجاهي، و تمكن من الوصول إلى ىالمكان الذي كنت أقف ةفيه، و من ثم حضرت مجموعة من الكلاب و لكن هاجموني . 


أشارت الشابة إلى أنها لم تتمكن من السيطرة على الموقف على الإطلاق،فقد كانت قوة الكلاب أثناء الهجوم أكبر من قوتها، و قاموا بتشويه جسدها، حتى فقدت وعيها و استيقظت في المستشفى على آلام رهيبة في جسدها . 


جدير بالذكر أن الشابة نشرت صورر جسدها الممزق عقب إجراء عمليات جراحية متعددة في جسدها بسبب غرس أنياب الكلاب في جسدها، و طالبت الحكومة و المسئولين في اليونان بإتخاذ إجراءات سسريعة لعدم تكرار تلك الحادثة البشعة .

 

سيدة اليونان هجوم الكلاب مجموعة من الكلاب كلب

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