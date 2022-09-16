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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حواجب مرعبة.. سيدة بريطانية تتعرض للتنمر لهذا السبب

صدى البلد

تعرضت سيدة بريطانية في أواخر العشرينات إلى التنمر بسبب نشر صورتها بشكل  حواجب   عريضة للغاية، مما أثار إستياء رواد التواصل الإجتماعي عبر تيك توك، و بدأ سيل من الإنتقاد اللاذع في التعليقات على مقاطع الفيديو التي تنشرها تلك السيدة . 
وفقا لما ورد في صحيفة"ديلي ستار"، فإن فتاة بريطانية بالغة من العمر 27 عاما، تعرضت لحملة كبيرة من التنمر بسبب نشرها لمقاطع فيديو ظهرت فيها بشكل غير مألوف، حيث قامت برسم حواجب بشكل عريض للغاية بلون أسود داكن فأصبحت حواجب مرعبة كما وصفها روااد تيك توك في التعليقات . 


انتقد متابعو السيدة ما قامت به من تجميل في وجهها من خلال تكبير حجم حةاجبها في وجهها، مما تسبب في دفع الكثير من الرواد انتقاد السيدة بشكل واضح و لاذع في كثير من التعليقات بسبب ذلك التحول، فقد وصفها أحد المتابعين بأنها تمتلك حواجب كحواجب الشيطان . 

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و بحسب ما ورد في الصحيفة، فإن الشابة العشرينية كانت بكامل قواها العقلية و هي تغير من شكل حواجبها للشكل الذي أصبحت عليه الآن ، و أكدت أنها قامت بذلك لإثبات ان الشكل ليس عنصر هاما في الإرتاباط و الحب و الزواج، لأنها تعرضت لإنتقاد من الكثير من النساء و الرجال و اتهمت بأنها لن تجد شخصا يحبها بسبب ما قامت به من تشويه لوجهها من خلال رسم حاجبيها بشكل مرعب و إخاتيار اللون الأسود الداكن . 
جدير بالذكر ان الشابة العشرينية ذكرت، أنها بالفعل كانت كانت في علاقة عاطفية مع شاب لمدة 7 شهور، و لكنهما انفصلا في النهايةى لأسباب كثيرة و لكن لم يكن مظهرها منهم، و أكدت أنها ستظل تبحث عن شريك لحياتها و لن تغير وجهة نظرها و لن تغير من شكل حاجبيها

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