ملاريا وحساسية.. احذر التغير المناخي يهدد العالم

قال الدكتور طارق غيث أستاذ الحساسية والمناعة، إن التغير المناخي من الممكن أن يؤدي إلى انتشار الأمراض خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة، التي تؤدي إلى جفاف الأنهار وانتشار البعوض.

وأوضح غيث خلال مداخلة هاتفية بقناة "دي ام سي"،:" انتشار البعوض سيؤدي إلى رجوع بعض الأمراض التي اختفت منذ زمن بعيد مثل الملاريا، مشيرا إلى أن جفاف الأنهار، أو هطول الأمطار والفيضانات، ينتج عنهم تلوث نتيجة كثرة الفئران وتبلوها في المياه ما يتسبب في نقل الأمراض.

ونوه إلي أن مرضى الحساسية يتأثرون بالتغير لأن انتشار حبوب اللقاح وانتقالها من مكان إلى آخر مع هطول الامطار وارتفاع درجة الرطوبة يؤثر على جهاز المناعة عن طريق الفطريات وتؤدي إلى الإصابة المباشرة بالأمراض الصدرية، وبعض هذه الفطريات تهيج جهاز المناعة وهي أساس التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

