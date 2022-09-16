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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نسخة مخصصة لمضمار السباق من BMW M2 الكوبيه

بي ام دبليو
بي ام دبليو

تقوم الشركة البافارية  BMW  باختبار نسخة جديدة من M2 الكوبيه القادمة، تكون مخصصة لحلبات السباق بقوة حصانية أعلى من الجيل الثاني لسيارتها الرياضية.

 

من المتوقع أن يكون الطراز الأكثر قوة من  بي ام دبليو  M2  إما يحمل شارة CS أو CSL وهي الشارة التي تم إعادة إحيائها مؤخرا مع النماذج الجديدة لطراز بي ام دبليو M4 CSL ذات الإصدار الحصري المحدود، ومن المتوقع أن تأتي  نسخة الأداء الفائق من M2 الجديدة بعد الكشف رسميا عن بي ام دبليو G87 M2 ، شهر أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تكون النسخة الجديدة من M2 رياضية أكثر تركز على مضمار التسابق.

 

ستكون سيارة M2 الجديدة بديلة لـ  بي إم دبليو  M2 CS من الجيل السابق، والذي كان الإصدار الأكثر قوة.

 

شوهدت النسخة الجديدة من M2 الكوبيه، في المقر الرئيسي للعلامة التجارية في ميونخ وتم تصويرها في مراحل التطوير المبكرة للغاية وهي تبدو بواجهة أمامية وسفلية أكثر عدوانية بالإضافة إلى سبويلر خلفي.

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من المتوقع أن يحصل المتغير من BMW M2 الذي يركز على حلبات السباق على نسخة مطورة من محرك S58 سداسي الأسطوانات والشاحن التوربيني والذي يولد طاقة تصل إلى 473 حصانًا ، وهو ما يتناسب مع طراز بي ام دبليو  M4 الحالي. هذا من شأنه أن يمنحها قوة إضافية تقدر بـ 29 حصانًا أعلى من بي إم دبليو M2 القياسية، والذي سينتج في حد ذاته 444 حصانًا من المحرك S58 - وهو نفس خر طاقة 87 M2 CS.

 

سيتم إرسال القوة في M2 للمضمار إلى العجلات الخلفية من خلال علبة التروس الأوتوماتيكية ذات الـ 8 سرعات وستكون السيارة بنفس حجم طراز M2 القياسي ، وهو أكبر بحوالي 50 ملم من الجيل السابق وذلك بفضل منصة Cluster Architecture.

 

لم يتم الكشف عن وزن M2 القياسية حتى الآن ، ولكن نتوقع أن يكون أثقل من F87 M2 ، بسبب الدعائم الجديدة الجديدة ، ولكن ليس بنفس وزن M4 كوبيه الحالية ، التي تزن 1725 كجم.

BMW بي ام دبليو M4 CSL بي إم دبليو إم دبليو M2 CS BMW M2

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