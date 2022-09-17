نشرة أخبار العالم .. نتائج غير متوقع لارتفاع الدولار في أمريكا.. الولايات المتحدة ترحب بزيارة السيسي إلى قطر.. والصين تسجل أول إصابة بـ جدري القرود

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الموضوعات والأخبار التي ركزت على الشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أصحاب الدولار هم الخاسرون.. قفزة كبيرة في قيمة العملة الخضراء بأمريكا

على مدار الأشهر الاثنى عشر الماضية، شهد سعر الدولار الأمريكي بعض التذبذب، وإن اتجه بثبات نحو الصعود أمام العملات الأخرى، ومؤخرًا قفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل العملات الأخرى، بنسبة 18%.

وعلى عكس ما قد يتوقعه المتابع للوهلة الأولى، فإن ارتفاع سعر الدولار أمام العملات الأخرى يضر أول ما يضر بالمستثمرين الأمريكيين أنفسهم، وبالتحديد الذين يستثمرون أموالهم خارج الولايات المتحدة.

ونقلت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية عن الخبير المالي سام ستوفال توضيحه لتلك النقطة بالقول "عندما يرتفع سعر الدولار فهذا معناه أن أرباح المستثمرين الأمريكيين بالعملات الأخرى ستتحول إلى دولارات أقل. وكل ربح تربحه من استثمار خارج الحدود سيتحول إلى خسارة في وقت ارتفاع الدولار".

أمريكا ترحب بزيارة السيسي لقطر وتشيد بدور القاهرة والدوحة في إرساء السلام

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بالدور المهم الذي تلعبه جمهورية مصر العربية ودولة قطر، في إرساء السلام بالمنطقة، معربة عن ترحيبها بالزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية " نرحب بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة قطر ولقائه الأمير تميم بن حمد"، حسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكد برايس أن قطر ومصر شريكان أساسيان للولايات المتحدة الأمريكية، ويلعبان دورا فاعلا في إرساء السلام.

كما أعرب متحدث الخارجية الأمريكية عن دعم الولايات المتحدة لتوثيق العلاقات بين قطر ومصر، قائلا "نحن ندعم علاقات دبلوماسية واقتصادية وشعبية وثيقة بين البلدين".

الصين تعلن تسجيل أول إصابة بـ جدري القرود

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود.

وأكدت السلطات الصحية الصينية أن الإصابة بمرض جدري القرود، سُجلت في مدينة شونجكين جنوب غرب الصين، لشخص قادم من خارج البلاد.

وأشارت الصين إلى أن خطر تفشي الإصابة بجدري القرود منخفض، في ظل احتجاز المصاب في العزل الصحي. وأوضحت أنه تم وضع المخالطين للمصاب تحت المراقبة الطبية.

قتلة وجلادين.. زيلينسكي يتهم بوتين والروس بارتكاب فظائع ضد البشرية في ايزوم

وصف الرئيس الاوكراني فولديمير زيلينسكي خصمه الروسي فلاديمير بوتين وجيشه بـ “القتلة والجلادين” بعد أن أعلنت أوكرانيا اليوم الجمعة، عن اكتشاف 450 قبرا في موقع بالقرب من “إيزيوم” بعد استعادة المدينة الشرقية الاستراتيجية من الروس، وهو اكتشاف شبهته كييف بـ “فظائع” شوهدت لأول مرة في بوتشا وماريوبول.

وبعد استعادة مساحات شاسعة من الأراضي تحت هجوم مضاد في الشرق، قالت السلطات الأوكرانية أيضًا إنها اكتشفت ما لا يقل عن 10 “مراكز تعذيب” حول منطقة خاركيف.

وقال قائد الشرطة الأوكرانية إيجور كليمينكو إن موقعين تم العثور عليهما في شمال شرق بالاكليا. وقال مسؤولون أوكرانيون إنه تم إحصاء نحو 450 قبرا في موقع واحد بالقرب من إيزيوم.

بوتين: روسيا ستفعل كل شيء لإنهاء حرب أوكرانيا في أقرب وقت

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الجمعة، أنه يأمل بأن ينتهي النزاع في أوكرانيا في أقرب وقت، مبديا تفهمه لمخاوف الهند المرتبطة بالحرب.

وقال بوتين لمودي على هامش قمة إقليمية في أوزبكستان "أعرف موقفكم من النزاع في أوكرانيا ومخاوفكم.. سنبذل كل ما في وسعنا لإنهائه في أقرب وقت".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن " كييف رفضت التفاوض واختارت طريق الحرب". كما اقترح بوتين على رئيس الوزراء الهندي التسريع في عملية التفاوض بشأن إلغاء التأشيرة للمسافرين، ودعاه إلى إلى زيارة روسيا.

مجرد إنذار .. بوتين يهدد أوكرانيا والغرب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن روسيا قصفت مؤخرا بعض المناطق الحساسة على الأراضي الأوكرانية، موضحا أنه سيتم اعتبار ذلك "مجرد تحذير".

وأشار إلى أن الهدف النهائي من العملية العسكرية الروسية الخاصة هو تحرير دونباس بالكامل "ونحن لسنا على عجلة من أمرنا".

واعتبر بوتين أن الغرب يستخدم أوكرانيا للتوصل إلى هدفهم في تقسيم روسيا، موضحا أن هدف العملية الروسية هو وقف هذه الأفكار.

وتابع ردا على أسئلة الصحفيين على هامش قمة شنغهاي بأوزباكستان "ضرباتنا للمناطق الحساسة كانت مجرد إنذار لما يمكن أن نقوم به".

طريح الفراش | نيويورك تايمز : تدهور صحة المرشد الإيراني علي خامنئي

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، يعاني من المرض وتدهورت صحته مؤخرا حيث يمكث بالفراش تحت ملاحظة الأطباء.

وأكدت الصحيفة نقلا عن 4 مصادر مطلعة أن المرشد الإيراني ألغى جميع نشاطاته العلنية الأسبوع الماضي، بسبب مرضه الخطير، وهو يستريح الآن في الفراش تحت مراقبة فريق من الأطباء.

وأوضح أحد المصادر أن خامنئي البالغ 83 عاما، خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي، بسبب انسداد في الأمعاء، بعدما عانى من آلام شديدة في المعدة وارتفاع بدرجة الحرارة.

"سي إن إن": رئيس الصين يأمر الجيش بالاستعداد للسيطرة على تايوان

أمر الرئيس الصيني شي جين بينج، جيشه بالاستعداد للسيطرة على تايوان في موعد محدد، وذلك حسبما كشف مسؤول في المخابرات المركزية الأمريكية.

وقال نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ديفيد كوهين، إن رئيس الصين أمر جيشه بالسيطرة على تايوان بالقوة بحلول عام 2027.

لكن أجهزة الاستخبارات الأمريكية، لا تعتقد حاليا أن الصين اتخذت قرارا رسميا بشأن المضي قدما في السيطرة على تايوان، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.