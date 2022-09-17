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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مازال سليمًا.. اكتشاف أقدم قلب في التاريخ عمره 380 مليون سنة

اكتشاف أقدم قلب عمره
اكتشاف أقدم قلب عمره 380 مليون سنة

تمكن علماء الحفريات من تحقيق اكتشاف تاريخي بالعثور على أقدم "قلب" عمره 380 مليون سنة في أستراليا.

وجد العلماء القلب البشري محفوظًا داخل فك متحجر من عصور ما قبل التاريخ في أستراليا، وهو اكتشاف تاريخي يقدم فهمًا محتملًا عن مرحلة مهمة في تطورنا.

وجد فريق من الباحثين في جامعة كيرتن الحفرية القديمة في كيمبرلي بـ أستراليا، ضمن تشكيل جيولوجي يعرف بـ جوجو حيث كان القلب محفوظًا بشكل استثنائي داخل فك حيوان متحجر.

نتائج الاكتشاف المذهل

كان الاكتشاف لافت للنظر حيث وجد علماء الحفريات في أستراليا أنسجة رخوة - نادرًا ما يتم حفظها سليمة - على عكس العظام، وفقًا للنتائج المنشورة في مجلة Science.

وجد البحث أن حفظ القلب في جسم المفصليات (وهي فئة من الأسماك المدرعة التي ازدهرت لنحو 50 مليون سنة في العصر الديفوني قبل أن تنقرض فجأة) يشبه تشريح القرش الحديث وله آثار مهمة في علم الأحياء التطوري.

 

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