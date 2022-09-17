مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية: لن نسحب قوات الحراسة من محطة زابوروجيا

أكد المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في (فيينا) ميخائيل أوليانوف أن بلاده لن تسحب وحدات الحراسة المكلفة بحماية محطة زابوروجيا النووية.



ونفى أوليانوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - وجود قوات مسلحة روسية أو معدات عسكرية ثقيلة في المحطة، مشيرا إلى أن الوحدات الموجودة فيها مسئولة عن حراستها.

وأوضح أن وحدات الحماية الإشعاعية والبيولوجية موجودة هناك لمراقبة مستويات الإشعاع، لافتا إلى أن القرار المناهض لروسيا الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المحطة غير مهني ومخز وذي طابع سياسي ودعائي ويتضمن أخطاء جسيمة.