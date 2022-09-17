بعد تصريحات سماح أنور المثيرة للجدل…مفاجأة غير متوقعة عند تناول المياه

تصدرت الفنانة القديرة سماح أنور مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدا أدلت ببعض التصريحات المثيرة للجدل حول شربها المياه.

قالت سماح أنور خلال استضافتها في برنامج كلام الناس المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، :" بقالى 17 سنة مبشربش مياه خالص وأنا مبشربش مياه في مصر لأن كلها ليها طعم ولون حتى المياه المعدنية ليها طعم ولون".



وعلى الرغم من هذه التصريحات المثيره للجدل إلا أن كشف موقع webmd، عن بعض الفوائد الصحية وغير المتوقعة عند تناول المياه.

سماح أنور



فوائد المياه

- شرب الماء يساعد في الحفاظ على توازن سوائل الجسم، يتكون جسمك من حوالي 60٪ ماء، تشمل وظائف سوائل الجسم الهضم والامتصاص والدورة الدموية وخلق اللعاب ونقل العناصر الغذائية والحفاظ على درجة حرارة الجسم.

-يمكن أن يساعد الماء في التحكم في السعرات الحرارية، لسنوات كان أخصائيو الحميات يشربون الكثير من الماء كإستراتيجية لفقدان الوزن، في حين أن الماء ليس له أي تأثير سحري على فقدان الوزن ، فإن استبداله بالمشروبات عالية السعرات الحرارية يمكن أن يساعد بالتأكيد.

- الماء يساعد على تنشيط العضلات، تذبل الخلايا التي لا تحافظ على توازن السوائل والإلكتروليتات ، مما قد يؤدي إلى إجهاد العضلات. يقول جيست: "عندما لا تحتوي خلايا العضلات على سوائل كافية ، فإنها لا تعمل بشكل جيد ويمكن أن يتأثر الأداء".

-الماء يساعد على إبقاء البشرة تبدو جيدة، تحتوي بشرتك على الكثير من الماء ، وتعمل كحاجز وقائي لمنع فقدان السوائل الزائد، و الترطيب الدائم يحافظ على محو التجاعيد أو الخطوط الدقيقة .

- الماء يساعد الكلى، تنقل سوائل الجسم الفضلات داخل وخارج الخلايا، يشرح جيست أن السم الرئيسي في الجسم هو نيتروجين اليوريا في الدم ، وهو نفايات قابلة للذوبان في الماء وقادرة على المرور عبر الكلى لإخراجها في البول، يقول: "تقوم الكليتان بعمل رائع في تطهير الجسم وتخليصه من السموم طالما أن كمية السوائل التي تتناولها كافية".

عندما تحصل على كمية كافية من السوائل ، يتدفق البول بحرية ويكون لونه فاتحًا وخاليًا من الرائحة. عندما لا يحصل جسمك على كمية كافية من السوائل ، يزداد تركيز البول ولونه ورائحته لأن الكلى تحبس السوائل الزائدة لوظائف الجسم.

إذا كنت تشرب القليل بشكل مزمن ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى ، خاصة في المناخات الدافئة ، كما يحذر جيست.

- يساعد الماء في الحفاظ على وظيفة الأمعاء الطبيعية، يحافظ الترطيب الكافي على تدفق الأشياء على طول القناة الهضمية ويمنع الإمساك، عندما لا تحصل على كمية كافية من السوائل ، يسحب القولون الماء من البراز للحفاظ على الترطيب - والنتيجة هي الإمساك.