تكنولوجيا الأغذية: صناعة الألبان شهدت مؤخرا اهتماما متزايدا من قبل الدولة

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى بعنوان تصنيع منتجات الألبان، وقال د .شاكر عرفات مدير المعهد ، إن صناعة الألبان شهدت في السنوات القليلة الأخيرة اهتماما متزايدا من قبل الدولة ، بهدف تحسين هذه الصناعة وزيادة جودة وسلامة المنتجات اللبنية التي يستهلكها المصريون والتي تعتبر عنصرا أساسيا على مائدة المستهلك المصري.

يأتي هذا الاهتمام لمواكبة التطور الكبير الحادث في صناعة الجبن - التي تعود الى أكثر من 5000 عام مضت - عبر تحسين منظومة التشريعات والقوانين التي تنظم انتاج وتسويق والرقابة على منتجات الألبان أيضا، من خلال تطوير منظومة انتاج اللبن ونقله عبر مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع اللبن والذي من شأنه النهوض بصناعة الألبان ويعمل قطاع انتاج الالبان علي مواكبة خطة الحكومة بالتنمية المستهدفة بحلول عام ٢٠٣٠ التوجه عبر زيادة الطاقة الانتاجية لسد الفجوه الاستيرادية وتشجيع المستثمرين على التوسع في النشاط .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، بضرورة تبنى شباب الخريجين وطلاب الجامعات المصرية لتأهليهم لسوق العمل وكذلك رفع كفاءة العاملين فى مجال التصنيع الغذائى لتحسين أدائهم.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ، والدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز للإرشاد والتدريب.

من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة

وكيل معهد تكنولوجيا الأغذية ، أن صناعة منتجات الألبان تتم عبر خطوات رئيسية مشتركة بالإضافة لخطوات فرعية تتوقف علي نوع المنتج المطلوب صناعته وتشترك معظم منتجات الألبان في العديد من الخطوات والعمليات الأساسية ، والتي يتم من خلالها انتاج المنتج بشكله النهائي مثل التنقية والترشيح والتسخين والتبريد والتعبئة والتغليف.

وأشار الى أن البرنامج التدريبى يهدف الى إكساب المتدربين أسرار صناعة العديد من المنتجات اللبنية و تحسين قدراتهم و رفع كفائتهم فى هذا القطاع الحيوى حيث يتضمن البرنامج التدريبى تصنيع العديد من منتجات الألبان مثل صناعه الجبن الطري- صناعه الجبن الراس - صناعه الجبن المطبوخ - صناعه الجبن الجودا - صناعة الألبان المتخمرة.