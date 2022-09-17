العقل المدبر لبناء هرم سقارة المدرج.. من هو إمحوتب؟

تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك" تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

تمثال إمحوتب من البرونز

يُصور هذا التمثال المهندس المعماري الشهير إيمحُتب جالساً ممسكاً ببردية على ركبتيه.

وإيمحُتب هو العقل المدبر لبناء الهرم المدرج في سقارة للملك زوسر من عصر الأسرة الثالثة.

وخلال الفترات التاريخية اللاحقة، تم تقديس إيمحُتب، وأصبح راعياً للطب والعمارة وللكتبة.

