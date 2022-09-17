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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نقل شاب أصيب أثناء مشاركته في بطولة الوشو كونغ فو لمستشفي العريش

رئيس مدينة العريش
رئيس مدينة العريش يطمان علي سلامة اللاعب

استقبل مستشفي العريش العام محافظة  شمال سيناء،  الشاب محمد وليد لاعب الوشو كونغ فو بنادي  سيناء الرياضي   والذي أصيب بكسر في ذراعه اثناء تواجده بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي  للمشاركة في البطولة الأفريقية للاندية الرياضية  حيث اعطي اللواء الدكتور  محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  تعليماته بتقديم الرعاية الطبية للاعب.

 

زيارة اللاعب

وعليه قام اللواء اسامه احمد عفش رئيس مركز ومدينه العريش بزياره اللاعب  المصاب محمد وليد ،  بمستشفى العريش العام،  وبصحبته  الدكتور  أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ،   و الدكتور/علاء قويدر للاطمئنان علي حالة اللاعب و أكثر أن كافة الاستعداد جاهزة لعلاج للاعب  ألمصاب.

و اكد الدكتور علاء قويدر الطبيب المعالج  بأن حالة  اللعب مستقره.. حيث يخضع لرعاية طبية متقدمة ومتابعة مستمرة لحالته استعدادا لإجراء عملية جراحية.

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العريش شاب أصيب بطولة الوشو كونغ فو

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