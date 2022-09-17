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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيش زهايمر| مكالمة هاتفية من عادل إمام تفحم مروجي الشائعات.. أشرف زكي يكشف

عادل إمام
عادل إمام

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لـ الفنان الكبير عادل إمام، وحقيقة إصابته بالزهايمر.

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شقيق عادل إمام يكشف حقيقة إصابة الزعيم بالزهايمر | فيديو

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معندوش زهايمر .. شاهد آخر صورة لـ عادل إمام

وقال  أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "عادل  إمام بصحة جيدة وزي الفل".

وتابع اشرف زكي :" زميل لنا من الممثلين كان متواجدا عند الزعيم عادل إمام وطمأننا على صحته، وأنها جيدة". 

مكالمة هاتفية مع الزعيم 

وأكمل أشرف زكي :" الزعيم عادل إمام كلمني من 10 أيام، وكان طالب مني حاجة أعملها، وصحته زي الفل“.

وواصل أشرف زكي:” أناشد مروجي الشائعات، الحصول على إجازة، ويكفوا عن إطلاق الشائعات عن صحة عادل إمام ".

ولفت أشرف زكي إلى أن آخر شائعة طلعت: إن عادل إمام مريض ومصاب بالزهايمر، وهذا لا أساس له من الصحة، والزعيم بخير ويعيش حياة سعيدة مع أولاده وأحفاده".


 

عادل إمام اشرف زكي شائعات الزهايمر اخبار التوك شو

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مفيش زهايمر| مكالمة هاتفية من عادل إمام تفحم مروجي الشائعات.. أشرف زكي يكشف

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