جولة تفقدية للقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا استعداداً لبدء العام الجديد

قام الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا بجولة تفقدية لكامل الحرم الجامعي للاطمئنان على أعمال التطوير ودراسة خطط رفع الكفاءة بالموقع العام والطرق والمحاور الرئيسية وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الجامعي الجديد.

رافقه خلال الجولة أمين عام الجامعة، ومدير إدارة الأمن، ومدير إدارة الصيانة، والمشرف العام على الحدائق.

ووجه رئيس الجامعة بوضع خطة تطوير متكاملة تستند علي أسس علمية، ووفق استراتيجية التطوير المستمرة بالجامعة، لتطوير كافة الخدمات ومتطلبات الطلاب بالحرم الجامعي بما يضاهي الجامعات العالمية وجامعات الجيل الرابع.

مؤكدا أن الجامعة تعمل على إعادة التنسيق الجمالي، وتجهيز عدد من المساحات الخضراء والحدائق بالشكل الذي يراعى فيها البعد الجمالي والحضاري، لتكون أماكن مميزة للانتظار ومناخ مناسب لاستذكار الطلاب في إطار توجه الجامعة لتطبيق منظومة الحرم الجامعي الذكي.

وشملت الزيارة تفقد الكافيتريا الرئيسية للجامعة، موجها بسرعة رفع كفاءتها وصيانتها، وإعادة تخطيط موقعها العام استعداداً لبدء تشغيلها تزامناً مع بداية الدراسة بعد توقفها خلال فترة جائحة كورونا، مشدداً على دهان الواجهات لبعض المباني، ودراسة رفع كفاءة استاد الجامعة الرياضي، وزيادة أعداد المقاعد والمظلات للطلاب داخل الحرم الجامعي.