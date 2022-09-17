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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طالبت بتغيير قانون الأحوال الشخصية| الفضالي: الطلاق أفضل الحلول لبعض الخلافات الزوجية|فيديو

صدى البلد

قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقًا، إن الزوج والزوجة عليهما أن يقوما بإعداد عقد اتفاق بعد الطلاق على كيفية رعاية الأطفال، حتى لا تحدث مشاكل وقضايا من كلا الجانبين، وبالتالي يلجأ الزوج إلى رفع دعوى رؤية.

وأضافت "الفضالي"، خلال حوارها مع الإعلاميين أيمن ترهوني وزين العابدين خليفة، ببرنامج "بكرة أفضل"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك ضرورة لتغيير بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية، وتغيير الرؤية بفكرة الاستضافة، مشددة على ضرورة وجود نص مُلزم للجميع بفكرة الاستضافة، لتحقيق مصلحة الطفل في المقام الأول.
وأوضحت أن 

 بالحد المعقول بعيدًا عن المبالغة أو التهوين، لكي يعيش الطفل حياة متوازنة، مشيرة إلى أن هناك بعض الأحكام أصدرت حكمًا بحق الأب في استضافة الطفل، وهذا الحكم كان محل جدل، وما زال محل نظر.
 قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقًا، إن الكثير من السيدات تخشى من فكرة تطبيق الاستضافة، لأن الأب قد يأخذ الطفل والسفر، ولكن هذا الأمر من الممكن مواجهته من خلال تحويل هذا الفعل لجنحة؛ أو منع الطفل من السفر.

وأضافت "الفضالي"، خلال حوارها مع الإعلاميين أيمن ترهوني وزين العابدين خليفة، ببرنامج "بكرة أفضل"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون ينص على حق الأب في اصطحاب الطفل أثناء الأعياد أو المناسبات، واصطحابه إلى منازل أعمامه وعماته، مشيرة إلى أن هناك ضرورة لتعديل قانون الأحوال الشخصية؛ لأن القانون الحالي ينص على انتقال الحضانة إلى أم الأم بعد وفاة الأم، وبالتالي يصبح الطفل يتيم الأم والأب في نفس الوقت.

وأشارت إلى أن الطلاق أفضل الحلول لبعض الخلافات الزوجية، بدلاً من الوصول إلى حوادث مثل القتل، موضحة أن بعض الأطفال ينشأوا في بيئة زوجية غير سوية، ولذلك لا يفضلون الزواج.
 

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