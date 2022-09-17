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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مسجل خطر يقتل آخر بسبب علاقة غير شرعية مع والدته بالمنوفية

مسجل خطر يطعن آخر
مسجل خطر يطعن آخر بسبب علاقة غير شرعية

تمكنت قوات أمن المنوفية من ضبط مسجل خطر قتل آخر بالة حادة " سنجة " عقب مشاهدته في وضع مخل مع والدته داخل منزلهم في أحدي قري مركز أشمون.

جاء ذلك عقب تربصه له بعدما علم بوجود علاقة غير شرعية مع والدته وأنه دائم التردد علي منزلهم حيث انتظره حين وصوله إلى المنزل وتعدي عليه فور مشاهدته في وضع مخل مع والدته وحاول الآخر الهرب ولكنه لاحقه وطعنه بسنجة حتي الموت.

وتبين أن المتهم والمجني عليه مسجلين خطر وتبين أن المجني عليه يدعي " ع.م 43 سنة مقيم قرية الحلواصي بمركز أشمون ومسجل خطر مخدرات .

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ودلت التحريات أن المتهم يدعي " ن.م " 27 سنة مقيم مدينة أشمون وله معلومات جنائية، حيث تربص بالمجني عليه بعد علمه أنه كان يتردد علي منزلهم بسبب علاقة غير شرعية مع والدته.

وتربص المتهم بالمجني عليه وطارده أثناء تواجده في منزلهم وقام بطعنه بسنجة، فيما تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

 

مسجل خطر المنوفية مدينة اشمون امن المنوفية تحرير خلافات محضر بالواقعة

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