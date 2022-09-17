عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة ربيع: زيادة رسوم عبور السفن ستطبق بداية من يناير القادم

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قرارات الجديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة، خضعت للدراسة قبل اتخاذها، لافتا إلى أن التطبيق سيكون بداية من يناير القادم. 

وأوضح ربيع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة”، أنه ستتم زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة لـ قناة السويس بنسبة 15% خلال عام 2023.

وتابع: تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، لافتا إلى أن الزيادة ضرورية في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد على 8% مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.

أسامة ربيع يكشف تفاصيل اجتماعه بقائد القيادة المركزية الأمريكية

8 مليار دولار.. رئيس هيئة قناة السويس يزف خبرا سارا لـ المصريين | فيديو

المتابعة المستمرة

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم.

دولار السويس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسترجلة يعني ايه بحلق دقني الصبح مثلا؟! ومشربتش مياة من 17 سنة.. تصريحات صادمة لـ سماح أنور

هبة قطب تكشف عن عادة تفعلها الزوجات رغبة في العلاقة الحميمة

بيان جديد من التعليم بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس

ادعوله.. أول تعليق من أسرة فريد الديب بعد نقله للمستشفى بسبب السرطان| خاص

انفعال أبوه ولمة قرايبه.. أول صورة من داخل منزل محمد صلاح

ناشىء في إسبانيا ....تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الصيفي

الأهلي يستغني عن 4 لاعبين بشكل نهائي ..تفاصيل

سرطان الدم.. تدهور الحالة الصحية لـ فريد الديب ونقله للمستشفى

ترشيحاتنا

أحمد موسى: الشائعات والأكاذيب ضد مصر ممولة ومصنوعة بالخارج ..فيديو

شاهد| ظهور نادر لأصغر حفيد للملكة إليزابيث خلال مراسم وداعها| صور

وجه جديد يظهر في الأهلي..تفاصيل

المطرب فارس: اتهموني إني اتجوزت مراتي عشان فلوسها.. فيديو

بروسيا مونشنجلادباخ يكتسح لايبزيج بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة|شاهد

انفصال ومحاولات للصلح.. شاهد| أجمل اللحظات بين رامي جمال وزوجته

أخفت بطنها .. حقيقة حمل ياسمين عبد العزيز بعد صورتها الأخيرة |شاهد

مش محروق| تناول هذا النوع من الشيبسي يصييك بالسرطان

فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

هل يستمر في التمثيل؟ كواليس وحقيقة إصابة عادل إمام بـ الزهايمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ