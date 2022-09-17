أسامة ربيع: زيادة رسوم عبور السفن ستطبق بداية من يناير القادم

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قرارات الجديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة، خضعت للدراسة قبل اتخاذها، لافتا إلى أن التطبيق سيكون بداية من يناير القادم.

وأوضح ربيع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة”، أنه ستتم زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة لـ قناة السويس بنسبة 15% خلال عام 2023.

وتابع: تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، لافتا إلى أن الزيادة ضرورية في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد على 8% مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.

المتابعة المستمرة

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم.