القضاء الإداري تعقد غدا جمعيتها العمومية لتوزيع العمل في دوائرها

تعقد محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد عبود نائب رئيس مجلس الدولة، جمعيتها العمومية ظهر غدا الأحد بمبنى المجلس لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة.

وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فهمي عزب رئيس مجلس الدولة، أكبر سلطة إدارية بمجلس الدولة، أصدرت الحركة القضائية وحددت غدا بمحكمة القضاء الإداري لعقد جمعيتها العمومية وتوزيع العمل بين دوائرها.

كما وافق المجلس الخاص على توزيع المناصب القيادية في المجلس الخاص بمجلس الدولة، هي أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، بعد ان انضم المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة خلفا للمستشار المرحوم الدكتور محمد ماجد الذى وفته المنية فى مايو الماضى.

كما انضم المستشار فارس فارم والمستشار أحمد عبود نواب رئيس مجلس الدولة خلفا للمستشارين محمد حسام الدين رئيس المجلس السابق والمستشار يسري الشيخ النائب الأول السابق، وجاء شغل المناصب بالمجلس على النحو التالي:

المجلس الخاص



أولاً: المستشار عادل فهمي عزب – رئيس مجلس الدولة – يتولى رئاسة المجلس الخاص للشئون الإدارية ، ورئاسة المحكمة الإدارية العُليا، ورئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة، ورئاسة محكمة الأحزاب ، ورئاسة دائرة توحيد المبادئ، خلفا للمستشارين محمد حسام الدين رئيس المجلس السابق.

ثانياً: المستشار أسامة محمود عبدالعزيز محرم –نائباً أول لرئيس مجلس الدولة – رئيساً الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، خلفا المستشار يسري الشيخ النائب الاول السابق.

ثالثاً: المستشار أحمد عبد التواب محمد موسى – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر فى إدارة التفتيش الفني اعتباراً من تاريخه ، وخلال العام القضائي 2022/ 2023.

التفتيش الفني



رابعاً: المستشار مصطفى سعيد مصطفى حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر في رئاسة قسم التشريع، من تاريخه وخلال العام القضائي 2023/2022.

خامساً: المستشار حسونة توفيق حسونة محجوب – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر رئيساً للمحاكم الإدارية والتأديبية من تاريخه وخلال العام القضائي 2023/2022.

سادساً: المستشار فارس سعد فارم حنضل – نائب رئيس مجلس الدولة – يتولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة من تاريخه وخلال العام القضائي 2023/2022، خلفا المستشار/ أسامة محمود عبدالعزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.

سابعاً: المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود – نائب رئيس مجلس الدولة - يتولى رئاسة محكمة القضاء الادارى من تاريخه وخلال العام القضائي 2023/2022، خلفا للمستشار عادل فهمى عزب رئيس مجلس الدولة.