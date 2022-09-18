لتحقيق العدالة الثقافية.. ورش فنية و لقاءات أدبية ومحاضرات بمحافظة سوهاج

عقد نادى الأدب بقصر ثقافة الطفل بفرع ثقافة سوهاج التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى، لقاء للأطفال الموهوبين فى كتابة القصة والشعر بحضور القاص محمد عبد المطلب رئيس اتحاد كتاب جنوب الصعيد والمشرف العام لنادى أدب قصر الطفل.

كما أقام قصر ثقافة الكوثر محاضرة ثقافية بعنوان "كيفية استقبال العام الدراسي الجديد" حاضرها رمضان عبد اللاه إبراهيم تحدث فيها وقال مع بداية أيام العودة إلى المدارس يجب أن تكون هناك عوامل تحفز الطفل ليكون سعيد عند بداية الفصل الدراسي، ووضع خطة ولابد أن تكون الخطة بها جزء من الترفيه وممارسة الأنشطة التي يحبها الطفل.

كما نظم بيت ثقافة شطورة الاجتماع الأسبوعي لشعراء نادي الأدب بحضور مجموعة من الشعراء، كما عقد نادى أدب بيت ثقافة المراغة الاجتماع الأسبوعي بحضور أعضاء وشباب النادى من الشعراء وأدار اللقاء محمد محمدين رئيس مجلس إدارة النادى، بينما نظم بيت ثقافة طما ورشة فنية لرسم بعض اللوحات الفنية المعبرة عن البيئة المحيطة تدريب إخلاص محروس السيد، إلى جانب محاضرة ثقافية مكتبية بعنوان "العلم ودوره في نهضة الأمم" حاضرها عبد المنعم محمد احمد تحدث فيها قائلا يذكر التاريخ أنه ما تمسكت واهتمت بالعلم دولة إلا وغادرها الضعف إلى غير رجعة وما تخلت عنه إلا ونخر فيها الضعف والوهن والتخبط إلى أعمق مدى وحد.

رسوم الأطفال

وعقد نادى أدب قصر ثقافة سوهاج ندوة قصصية لكتاب النادي بمركز شباب الرى الحويتى بسوهاج وقد قام بتقديم الندوة القصصية لكتاب النادي الشاعر فتحى عثمان احمد عبد الظاهر الصومعى، وبحضور عدد من القراء والمتذوقين للأدب وأعضاء وشعراء النادى، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بجرجا ورشة رسوم أطفال تدريب هدى عبداللاه، بينما قدم بيت ثقافة أخميم ندوة شعريه شارك فيها شعراء نادي أدب البيت.

ونفذ بيت ثقافة المراغة ورشة عمل أشكال بالفوم للأطفال تنفيذ سماح محمد محمد، كما ناقش قصر ثقافة طهطا كتاب بعنوان "مياه النيل الأزمة والحل" تأليف ولاء الشيخ وحاضرها حسين عقيلي، ويواصل قصر الطفل وقصر ثقافة سوهاج ورش نادى القضاة ورشة موسيقي لقصر الطفل تنفيذ المايسترو يوسف شعبان، وورشة مسرح لقصر الثقافة تنفيذ المخرج محمود شلبي وتم دمج الأطفال ذوى القدرات الخاصة، بجانب ورشة مشغولات يدوية من الخرز عمل أساور وسلاسل لقصر الطفل تنفيذ مرفت محمد، بجانب ورشة رسم تعليم أساسيات الرسم والتلوين لقصر الثقافة.