ابنة الحصري في ذكرى ميلاده: أول من قرأ القرآن الكريم في الكونجرس

قالت ياسمين الحصري ابنة الشيخ محمود خليل الحصري، إن والدها أول من قرأ القرآن الكريم في الكونجرس الأمريكي في مقر الأمم المتحدة.

وتابعت الحصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"، أن سر السحر فى صوت الشيخ الحصرى هو الحب لكلام الله وربنا بيصطفى صاحب القلب.

وأوضحت:" : الشيخ تربى بمكان أهله بأن يكون حاملا لأمانة الله وبره بأهله والبشر والحجر والمكان الذى يتعبد فيه والقرى كان لها أثر كبير في محبة الكثيرين له".

وأشارت إلي أنها عندما كانت فى مجلس الأمة وبعدها مجلس الشعب وكانت جيهان السادات تزور المجلس استقبلناها فى البهو الفرعونى وافتتحنا اللقاء بصوتى فى القرآن الكريم وطلبوا منى أسجل القرآن الكريم للإذاعة أو على أسطوانات، والوالد قاللى تعالى هنا انا محفظك القرأن علشان تطلعى تقرى فى الإذاعة هى البلد ناقصة فقهاء، وخاف عليا والمشروع لم يكتمل.