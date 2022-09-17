ابنة الشيخ الحصري: تريند الست مش ملزمة دعوات دخيلة

علقت ياسمين الخيام ابنة الشيخ محمود خليل الحصري، علي دعوات عدم إلزام المرأة بخدمة زوجها وإرضاع أطفالها.



وأضافت ياسمين الخيام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" ده عيب، ديننا دين تعاون وتكافل وبر وتراحم".

وأوضحت:" الزواج نوع من السكن، ومودة ورحمة وليس تناحر، متابعة:"يجب على الزوجين أن يكونا متكاملين وليسا متناحرين، فالرجل تقع عليه مهام وهى العمل، والمرأة هي ربة المنزل".

وأتمت:" ليه بتحاولوا إثارة المشاكل؟ ده عرف اتربينا عليه، إن المرأة هي ست البيت وتكون جميلة ومهتمة بزوجها وأولادها، مضيفة:" هذه دعوات دخيلة على المجتمع".