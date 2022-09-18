ماذا ستفعل مصر؟..البنوك المركزية في العالم تعلن الحرب على التضخم الأسبوع المقبل

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الأحد، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وعد من نظرائه في العالم سيشنون هجوما سريعا وضارياً على التضخم في الأسبوع المقبل، حيث يصبح التزامهم بالسيطرة على أسعار المستهلكين أكثر حزما من أي وقت مضى.

ومن المتوقع أن تؤدي ثلاثة أيام من قرارات البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى أكثر من 500 نقطة أساس مجتمعة، مع احتمال أن يكون الرقم أكبر إذا اختار المسؤولون المزيد من العدوانية تجاه التضهم.

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سيبدأ ريكس بنك السويدي الهجوم يوم الثلاثاء، حيث يتوقع الاقتصاديون أن يسرع صانعو السياسة من وتيرة التشديد بتحرك 75 نقطة أساس.

وهذا مجرد مقدمة للحدث الرئيسي، حيث من المتوقع أن يرفع المسؤولون الأمريكيون يوم الأربعاء، تكاليف الاقتراض بنفس القدر لمواصلة الضغط على التضخم المتجدد. وبعد أن تصدر تقرير آخر لمؤشر أسعار المستهلكين التوقعات، راهن بعض المستثمرين حتى على ارتفاع ضخم بمقدار 100 نقطة أساس.

وسيشهد يوم الخميس، الإجراء الأكثر انتشارا. ومن المتوقع أن ترفع البنوك المركزية في الفلبين وإندونيسيا وتايوان أسعار الفائدة. ثم يتحول التركيز إلى أوروبا، مع توقع زيادات بمقدار نصف نقطة أو أكثر من البنك الوطني السويسري وبنك نورجس وبنك إنجلترا. وإلى الجنوب، سيواصل بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي جهوده مع توقع تحرك 75 نقطة أساس، وقد تتخذ مصر قرارا أيضا. بحسب "بلومبرج".

ومع ذلك، من المرجح أن تكون ثلاثة بنوك مركزية رئيسية غائبة بشكل واضح عن معركة المشي لمسافات طويلة. يوم الأربعاء، قد يتوقف صانعو السياسة البرازيليون بعد سلسلة غير مسبوقة من الزيادات على مدى الأشهر ال 18 الماضية.

وفي اليوم التالي، من المرجح أن يستمر مسؤولو بنك اليابان المركزي في موقفهم دون تغيير حتى في الوقت الذي يشعرون فيه بالقلق إزاء ضعف الين. وبعد ذلك، من المرجح أن يواصل أقرانهم الأتراك نهجهم غير التقليدي المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة - على الرغم من التضخم الذي تخطى نسبة 80٪.

وقال الخبراء الاقتصاديون لـ"بلومبرج":"في أسبوع مزدحم على صعيد السياسة النقدية، نتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وبنك إنجلترا بمقدار 50 نقطة أساس. وعلى جدول الأسبوع المقبل أيضا قرارات من البنوك المركزية في اليابان والسويد وتركيا والبرازيل وإندونيسيا والفلبين، وتحديث لأسعار الفائدة الرئيسية للقروض من قبل بنك الشعب الصيني".

وفي أماكن أخرى من الأسبوع المقبل، ستلفت بيانات الإسكان الأمريكية، والإعلان المالي الصادر عن حكومة المملكة المتحدة الجديدة، وبيانات التضخم اليابانية انتباه المستثمرين أيضا.

الاقتصاد الأمريكي

وفي حين تتركز كل الأنظار بشكل مباشر على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باول، فإن تقويم البيانات الاقتصادية سيوفر أدلة حول التأثير الناجم عن تشديد البنوك المركزية حتى الآن هذا العام.

ومن المقرر إصدار تقارير عن بدء الإسكان في أغسطس ومبيعات المنازل المملوكة سابقا يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي. ويشير متوسط التوقعات لشراء العقارات القائمة إلى انخفاض شهري سابع على التوالي.

وستختتم مطالبات البطالة الأسبوعية واستطلاعات ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيع والخدمات لشهر سبتمبر أسبوعا هادئا نسبيا للبيانات.

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

في حين أن المملكة المتحدة ستأخذ يوم الاثنين عطلة وطنية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية، فإن أعمال السياسة النقدية كالمعتاد ستستأنف يوم الخميس في قرار تأخر لمدة أسبوع للسماح بالحداد.

وسيكون اجتماع بنك إنجلترا أول فرصة للمسؤولين للرد على التوقعات المتغيرة التي خلقتها جهود رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس لاحتواء أزمة تكاليف المعيشة، وانخفاض الجنيه إلى أدنى مستوى له منذ عام 1985. يتوقع الاقتصاديون زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة على الأقل حيث يواجه المسؤولون التضخم الذي لا يزال مرتفعا بشكل غير مريح.

في اليوم التالي، سيقدم وزير الخزانة الجديد كواسي كوارتنج "حدثا ماليا" حيث من المتوقع أن يؤكد خططا لعكس الزيادة الأخيرة في التأمين الوطني - ضريبة الرواتب - ويحدد المزيد من التفاصيل حول حزمة دعم تراس.

قد يرفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في قراره الفصلي يوم الخميس، وهي خطوة قوية لمواكبة الزيادة في منطقة اليورو، حتى مع انخفاض التضخم في سويسرا بكثير مما هو عليه في بقية أوروبا. ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة بعد نصف ساعة أيضا، ليحافظ على وتيرة متسارعة بعد أن تجاوزت أسعار المستهلكين الأساسية توقعاته بوضوح.

وفي وقت سابق من الأسبوع، إلى جانب الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل بنك ريكس بنك السويدي، سيركز المستثمرون على مدى تخطيط صانعي السياسات لتسريع خطط التشديد المستقبلية وسط أدلة متزايدة على أن أكبر اقتصاد في الشمال الأوروبي يتجه نحو الركود في عام 2023.

وفي منطقة اليورو، قد تركز خطابات نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس ورئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل المستثمرين، إلى جانب الجولة الأولى من استطلاعات مديري المشتريات لشهر سبتمبر، المقرر إجراؤها يوم الجمعة.

وبالنظر إلى الجنوب، من المرجح أن تظهر البيانات في غانا يوم الثلاثاء أن النمو الاقتصادي تباطأ إلى 3٪ في الربع الثاني بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض السيدي الذي تسبب في ارتفاع الأسعار بالفعل بشكل أكبر.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يكشف تقرير في جنوب إفريقيا يوم الأربعاء أن التضخم تراجع في أغسطس بعد انخفاض تكاليف البنزين، على الرغم من أنه لا يزال من المتوقع أن يظل المعدل أعلى من سقف البنك المركزي البالغ 6٪.

وستكون المخاوف بشأن المزيد من ضعف الراند وتراجع توقعات الأسعار محور تركيز لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي السعودي يوم الخميس. إن اتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة التي تبدأ في شهر واحد - والتي تستخدم للمضاربة على تكاليف الاقتراض - يتم تسعيرها بالكامل بزيادة قدرها 75 نقطة أساس، مع احتمالات تحرك أكبر بمقدار 100 نقطة أساس عند 82٪.

ومن المرجح أن تبقي تركيا يوم الخميس أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفض مفاجئ في أغسطس على الرغم من أن تباطؤ الاقتصاد واقتراب انتخابات العام المقبل يعنيان أن المزيد من التحفيز لا يزال على جدول الأعمال.

ومن المرجح أن ترفع مصر أسعار الفائدة في نفس اليوم مع ارتفاع الضغوط التضخمية واستمرار الجنيه في الانخفاض التدريجي.