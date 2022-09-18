ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إيطاليا إلى 11 قتيلا واثنين مفقودين.. فيديو

عرضت فضائية يورونيوز تقريرًا عن الأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة في ايطاليا، حيث ارتفعت حصيلة الأمطار التي ضربت منطقة مارشي في وسط إيطاليا الى 11 قتيلا ومفقودين اثنين، وفق ما افادت السلطات.

وأورد بيان لمركز شرطة أنكونا أن "عمليات البحث تتواصل للعثور على المفقودين".

وذكرت الصحافة المحلية أنهما طفل في الثامنة وامرأة في السادسة والخمسين.

انهمرت أمطار غير مسبوقة تعادل كميتها منسوب ستة أشهر من المتساقطات، على منطقة مارشي متسببة بفيضانات وسيول من الطين.



وأغرقت المياه الأقبية وجرفت عددا كبيرا من السيارات. وتسبب سقوط اشجار وانهيارات بقطع العديد من الطرق المحلية، الامر الذي عقّد عمليات الاسعاف.

واستمر الطقس السيء السبت في قسم كبير من ايطاليا مع رياح شديدة في الساحل الغربي خصوصا، حيث توسكانا وروما.

