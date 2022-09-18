"المشاط" تغادر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعقد بنيويورك، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، وسط تداعيات عالمية غير مسبوقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا

تناقش الاجتماعات عددًا من الملفات الهامة التي تشغل المجتمع الدولي، وعلى رأسها انعدام الأمن الغذائي، وأزمة أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الأحداث التي تُعقد ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، من بينها اجتماع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يضم متحدثين رفيعي المستوى من بينهم أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، و أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، كما تشارك في عدد من الأحداث الجانبية التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي حول العمل المناخي ومشاركة المنظمات غير الهادفة للربح في جهود تمويل المناخ، بالإضافة إلى حدث ينظمه التحالف العالمي للطاقة من أجل البشرية والكوكب.

وتعقد "المشاط"، عدد من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية وممثلي المؤسسات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز مباحثات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل المناخي، من بينهم داميلولا أوغونبييالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالطاقة المستدامة للجميع، و كريستينا داورتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول قارة أفريقيا، و سوزان بوينتر، نائب رئيس شركة أمازون، و راجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، و سيمون هارفورد، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للطاقة من أجل البشرية والكوكب، و سكوت ناثان، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمريكية للتعاون الإنمائي، وغيرهم من ممثلي الأطراف ذات الصلة.

وتأتي مشاركة د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الدورة الـ77 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، قاموا بتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص. وبمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا، والاستعداد لـ"يوم التمويل".

