بقوة 7.2 ريختر| زلازل عنيفة تضرب تايوان واليابان.. وتحذيرات خطيرة من تسونامي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، إن زلزالا بقوة 7.2 درجة علي مقياس ريختر ضرب تايوان، وهناك خطر حدوث تسونامي.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وهناك خطر حدوث تسونامي.

ولم ترد بعد معلومات عن الخسائر والدمار المحتملين.

كما ضرب زلزال شمال شرق اليابان، بلغت قوته 7.2 درجة، اليوم الأحد، وأصدرت السلطات تحذيرا من خطر تسونامي.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه في محافظة مياجي، بالقرب من الساحل الذي يقع فيه مركز الهزات، واشارت إلى أنه يمكن أن يصل ارتفاع تسونامي إلى متر واحد.

وقالت إنه في الوقت الحالي، لا توجد معلومات حول ما إذا كان قد وصل إلى شواطئ مياجي، وحذرت سكان المناطق الساحلية من خطر الاقتراب من الساحل.

وبحسب وكالة "كيودو"، فإن الزلزال لم يؤد إلى حالات طارئة في المنشآت النووية الموجودة في تلك المنطقة.