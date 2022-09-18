احتفالا باليوم العالمي لسلامة المرضى.. إضاءة مستشفى أورام الأقصر باللون البرتقالي

قام مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر بإضاءة جميع المبانى الخاصة بها باللون البرتقالى تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، والذى تحييه منظمة الصحة العالمية، حيث وقع الاختيار على موضوع "مأمونية الأدوية" بوصفه موضوع اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022، تحت شعار "الدواء دون أضرار".

ويعد اليوم العالمي لسلامة المرضى هو أحد أيام الصحة العامة العالمية التي تنظمها المنظمة. وقد اعتنت بهذا اليوم في عام 2019 جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون باعتمادها للقرار ج ص ع72-6 - "العمل العالمي بشأن سلامة المرضى"، وتتمثل أغراضه في زيادة وعي الجمهور وإشراكهم وتعزيز التفاهم على الصعيد العالمي والعمل صوب تحقيق التضامن العالمي واتّخاذ الدول الأعضاء لإجراءات تعزّز سلامة المرضى وتحد من الضرر الذي يلحق بهم.



وتعد ممارسات المداواة غير المأمونة والأخطاء المُرتكبة في المداواة سبباً رئيسياً لأضرار يمكن تجنبها في مجال الرعاية الصحية بأنحاء العالم كافّة، وتُرتكب أخطاء المداواة عندما تتأثر مأمونية عملية استعمال الأدوية بنظم مداواة ضعيفة وعوامل بشرية مثل التعب أو رداءة الظروف البيئية أو نقص الموظفين، وهي أخطاء يمكن أن تتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمرضى وتعرضهم للإعاقة بل وحتى الموت. وقد تسببت جائحة كوفيد-19 المندلعة حالياً في تفاقم مخاطر أخطاء المداواة والأضرار الناجمة عنها بشكل كبير.

وتؤكد الحملة العالمية من جديد أغراض التحدي العالمي الذي يواجه المنظمة بشأن سلامة المرضى: الدواء دون أضرار، الذي دشنته المنظمة في عام 2017. وتدعو الحملة أصحاب المصلحة إلى إعطاء الأولوية في هذا المضمار واتخاذ إجراءات مبكرة في المجالات الرئيسية المرتبطة بالضرر الكبير الذي يلحق بالمرضى بسبب ممارسات المداواة غير الآمنة، التي تشمل الحالات الشديدة المخاطر، وحالات انتقال الرعاية، والإفراط الدوائي (استعمال عدة أدوية بالتزامن) وأدوية متشابهة ومتماثلة.

وستركز الحملة بوجه خاص على آثار جائحة كوفيد-19 على مأمونية الأدوية في ضوء حالات الانقطاع الخطيرة المشهودة في تقديم الخدمات الصحية.

ويهدف اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022: إلى رفع مستوى الوعي العالمي بالعبء الكبير للأضرار الناجمة عن الأدوية، وضرورة اشراك أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين في الجهود الرامية إلى منع ارتكاب الأخطاء في المداواة والحد من الأضرار الناجمة عنها، بجانب توسيع نطاق تنفيذ التحدي العالمي الذي يواجه المنظمة بشأن سلامة المرضى.

IMG-20220918-WA0009

IMG-20220918-WA0008