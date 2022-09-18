ضمن حياة كريمة.. عبدالغفار: نستهدف إنشاء وتطوير 134 وحدة صحية بقرى أسيوط

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف إنشاء وتطوير 134 وحدة صحية ومركز طبي في أسيوط، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الوحدة الصحية بقرية نزلة باقور بمركز أبو تيج، اليوم الأحد، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك متابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية الجاري تنفيذها، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى لتطوير منشآت الرعاية الأولية المدرجة ضمن المرحلة الأولى من «حياة كريمة» بقرى أسيوط، تشمل رفع كفاءة 21 وحدة صحية وإنشاء 11 وحدة جديدة و86 وحدة تطوير شامل، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء 16 وحدة أخرى بمدن المحافظة، إلى جانب 39 نقطة إسعاف بينهم 19 نقطة إنشاء جديد و20 نقطة تطوير.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام «وحدة صحة الأسرة بنزلة باقور» والخدمات المقدمة بها في تخصصات (الأسنان، الجراحة العامة، الجلدية، الأطفال، النساء والتوليد، المسالك البولية، الرمد)، مشيرا إلى أن الوحدة تضم عيادات تنظيم الأسرة، وخدمات الأشعة والمعامل.

وزير الصحة يتحدث مع المواطنين المترددين على الوحدة،

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على التحدث مع المواطنين المترددين على الوحدة، للوقوف على مدى استفادتهم من الخدمات الطبية، وما طرأ عليها من تطوير ضمن مبادرة «حياة كريمة».

رافق الوزير خلال زيارته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط.