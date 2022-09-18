فودة يستعرض لسفراء أمريكا اللاتينية المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه اليوم ، عددا من سفراء دول أمريكا اللاتينية وهم : "خوسيه اوكتافيو" سفير المكسيك، "رفائيل فنتيميليا" سفير الاكوادور، "ادواردو فاريلا" سفير الارجنتين، "لويس لوبيز" سفير جواتيمالا، "اليخاندروا ميندوزا" سفير بنما، "تانيا اجيار فرنانديز" سفيرة كوبا، "وليم بارينتوس" سفير فنزويلا، "انا ميلينا دي جافيرا" سفير كولومبيا، "انطونيو باتريوتا" سفير البرازيل، "اندريانا روساريو" سفيرة الاورجواي،" فيكتور هوجو بينا باريرو" سفير باراجواي، "ماثيو فريسن "القائم بأعمال سفارة كندا، "ادوين كوسبرت" رئيس البعثة الدبلوماسية البوليفية.

وذلك بحضور ممثلي وزارة الخارجية المصرية، وهم السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية

الخارجية والملحق الدبلوماسي بريهان عامر مكتب مساعد وزير وزير الخارجية.

وذلك ضمن فعاليات زيارة الوفد لمدينة شرم الشيخ لتفقد مركز المؤتمرات الدولية ، وعددا من الفنادق، والمقاصد السياحية بشرم الشيخ، في إطار الاستعدادات لاجتماع ال27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالوفد، وقام باستعراض جهود الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ذكر المحافظ عدد من المشروعات الجارية لتحويل شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة بواقع 30 مشروعا، موضحا أن هناك بعض المشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% منها ي منصة مضمار الهجن، والوحدة البيطرية بالهجن، وتوسعة مطار شرم الشيخ الدولي.

وأوضح أن هناك مشروعات بلغت معدلات التنفيذ في تنفيذها أكثر من 75% وتتمثل في مشروعات مجلس المدينة الجديد، وتطوير طريق المدينة، ومحطة شحن الأتوبيسات الكهربائية، والممشى السياحي، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، وتنفيذ الخط الناقل الاستراتيجي.

وأشار فودة، إلى عددا من المشروعات الأخرى وهي محطة مجلس المدينة، وطرق الرويسات، ومنظومة الحلول الرقمية، ومحطات الطاقة الشمسية، والحديقة المركزية، وتأمين الطرق بكاميرات بانورامية، والمرحلة الثانية من الهوية البصرية، والمبنى التجاري والبنوك، ومحطات النقل صديق البيئة، بالإضافة إلى تطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات، والرصد الأمني، ومشروع الهوية البصرية (مرحلة أولى)، والعزب بالهجن، ومسجد الهجن، فضلا عن شبكة الطرق بقطاع السفاري، والقرية التراثية، والبيوت البدوية.

كما تطرق المحافظ ، خلال العرض إلى نسب الإنجاز في مشروعات: محطات النقل صديقة البيئة، وتطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات، والرصد الأمني، والمرحلة الأولى من الهوية البصرية، وشبكة الطرق بقطاع السفاري.

وتابع: بالاضافة إلى مشروع تجميل الموقع العام لشوارع وميادين شرم الشيخ، وأعمال الزراعات على المحاور الرئيسية والعرضية، وجهود المحافظة في هذا الصدد.

ولفت المحافظ ، إلى أن مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية، الغرض منه الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة.

كما استعرض المحافظ الإجراءات الجارية لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وذكية ومستدامة، من خلال مشروع التحول الأخضر نحو مُنشآت صحية صديقة للبيئة، موضحا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي تعتبر أول مستشفى خضراء.

وأشار المحافظ، إلى أن مشروع الإنترنت فائق السرعة يأتي في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ، مشيرا إلى أن المشروع يغطي 100 فندق، تم تنفيذ الإنترنت في المناطق الخارجية لـ 93 فندقا، وجار استكمال المتبقي تباعا، كما تم تنفيذه داخل 69 فندقا، وجار تنفيذ ما تبقى من أعمال.

وأشار فودة، إلى أن مشروع تشغيل منظومة التاكسي الذكي، الذي تتضمن الدفع الإلكتروني ومنظومة الكاميرات الذكية ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـ POS، حيث يتضمن التاكسي الذكي منظومة التأمين بكاميرات أمنية وهي تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويجري ربطها إلكترونيا عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ، ومن أهم مميزات هذه المنظومة أنها تعمل على تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ خلال فترة تواجدهم بها.

وأشار البيان، إلى أن المحافظ أكد أن هذا اللقاء يأتي لإلقاء الضوء علي الاستعدادات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ ، والجهود المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، واستخدام وسائل النقل المنخفض الكربون، و المبادرة الرئاسية لزيادة الوعي البيئي " اتحضر للأخضر" في اطار إقرار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة " مصر 2030".

ولفت إلى أن ذلك أيضا في إطار الإعداد لتشغيل خط طيران مباشر يربط بين مصر والقارة اللاتينية ( القاهرة – ساو باولو) والمزمع التوقيع علي الاتفاق الخاص به بالأحرف الأولى قريبا، مع الترويج لمدينة شرم الشيخ باعتبارها مقصد سياحي هام في الأسواق السياحية اللاتينية الناطقة باللغتين الإسبانية والبرتغالية.

وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية وقام المحافظ بإهداء الوفد بعض الهدايا التذكارية .

حضر اللقاء اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، والدكتور إسلام نبيل مدير تنشيط السياحة بجنوب سيناء.

سفراء امريكا اللاتينيه

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