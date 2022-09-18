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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المجلس يوافق على إطلاق اسم شهيدين على مدرستين ببسيون وزفتي

تخصيص الوحدة الصحية بدمنهور الوحش بالغربية لإقامة مركز لعلاج الإدمان

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماع المجلس التنفيذي الدوري بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، ونجوى العشيري السكرتير المساعد، أعضاء المجلس، وممثلي برلمان الشباب.

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وقبل البدء في جدول الأعمال وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة أي إشغالات أو أكشاك في محيط المدارس والمستشفيات، كما وجه بالاستعداد الجيد لموسم الأمطار من خلال تنفيذ محاكاة عملية في الشوارع الرئيسية مع توعية المواطنين بترشيد الكهرباء والتأكيد على الالتزام بغلق المحال والورش الحرفية طبقا لمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية، مختتما التوجيهات بالاستمرار في زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة والوصول إلى المستهدف المقدر ب 50 ألف شجرة داخل المحافظة.

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وخلال الاجتماع وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد عبد الله إبراهيم عامر على مدرسة تمريض نهطاى بزفتي، كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد محمد قطب رمضان أبو عطا على مدرسة كفر جعفر الابتدائية المشتركة بمركز بسيون وذلك تكريماً وتخليداً لذكراهما.

كما وافق المجلس بالغربية على قبول التبرع بقطعتي أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة الكمالية مركز المحلة، ومدرسة للتعليم الأساسي بعزبة السلام التابعة لقرية كوم النجار مركز بسيون، إلى جانب الموافقة على تخصيص قطعة أرض بكفر حسان مركز سمنود لإقامة مسجد النور عليها.

وفي سياق آخر وافق المجلس على  تخصيص أرض الوحدة الصحية وما عليها من  مبانى بقرية دمنهور الوحش بمساحة 1938.92 م2 لإقامة مركز لعلاج الإدمان في إطار اهتمام المحافظة بتنمية وبناء الإنسان ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

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واختتم الاجتماع بتكريم المحافظ للواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، وذلك لقرب انتهاء مدة عمله وبلوغه سن المعاش القانوني، حيث أهدى المحافظ للسكرتير العام درع المحافظة تقديرا لمجهوداته المبذولة خلال فترة عمله في الغربية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في حياته المستقبلية.

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