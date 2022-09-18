استجابة لـ صدى البلد.. رفع القمامة من نفق منطقة مدينة السادات في إمبابة

استجابة لما نشر بخدمة “ بين الناس ” التى يقدمها موقع "صدى البلد الإخبارى"، قامت إدارة الرقابة والرصد البيئى برفع القمامة من نفق منطقة مدينة السادات بالقومية العربية فى امبابة التابعة الى محافظة الجيزة .

جاء ذلك بعدما تقدم الأهالي بعدة شكاوى من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتهم وتؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها ما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت ، وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصر السكان بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى للسكان، مع العلم أننا بندفع رسوم نظافة باستمرار فأين هي النظافة .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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