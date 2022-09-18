أيمن الحكيم: بليغ حمدي قبل وفاته قدم لحنا لهاني شاكر لكنه استبدله

كشف الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، كواليس تذاع لأول مرة عن الموسيقار بليغ حمدي، قائلًا إن الموسيقار الراحل بليغ حمدي، قبل وفاته عمل لحن لأغنية للفنان هاني شاكر لغنائها في عيد ميلاد ملك المغرب، لكن وفاته قبل السفر جعلت الفنان هاني شاكر يستبدل اللحن.



وكشف أيمن الحكيم، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، كواليس الواقعة، قائلًا: "سيد محمد مؤلف الأغنية، اشتغل مع بليغ في لحن للأستاذ هاني شاكر، وبليغ كان بيسأل سيد ليه مبتروحش المغرب في عيد جلوس الملك، فرد معنديش وسيلة، فاقترح بليغ يعملوا لحن ويسافروا، وعملوا بالفعل أغنية الليلة أجمل أعيادي بليغ لحنها، ثم توفاه الله".

هاني شاكر فكر لو خدنا لحن بليغ الورثة يطالبوه بمقابل



وتابع الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، أن : "هاني شاكر فكر لو خدنا لحن بليغ الورثة يطالبوه بمقابل، فأعاد تلحينها، هاني شاكر أخذ الكلام، وعمل عليه لحن جديد، لكن لحن بليغ موجود".

وفجر الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، مفاجأة عن السبب الحقيقي لوفاة الموسيقار بليغ حمديـ قائلًا: "محسن خطاب الصديق الملازم لبليغ في آخر أيامه، قال إن جواز سفر بليغ تاريخ ميلاده 1939 وهو مواليد 1931، لأن كان فيه موضة الفنانين تصغر سنها".



وأكمل الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، أن : "لما دخل المستشفى عالجوه على أساس السن المدون في جواز السفر، كان عنده تليف كبد، كان فيه علاج جديد بالحقن، حقنتين، تحدد وفقًا للسن، بليغ مخدش باله، مبلغهمش بسنه الحقيقي، لما أخذ الجرعة الثانية حصلت له مضاعفات، الجسم مقدرش يقاوم".

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