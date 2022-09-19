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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث التنمية المحلية: 40 مليار جنية استثمارات ضمن برنامج تحسين البيئة

خالد قاسم المتحدث
خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن ٤٠ مليار جنية استثمارات ضمن برنامج تحسين البيئة. 

 

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التنمية المحلية: استثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه ببرنامج تحسين البيئة والمخلفات الصلبة

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خالد قاسم: نجحنا في إزالة 1791 حالة تعدي على الأراضي الزراعية


وأضاف خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن لعل أبرز التحديات التي تهدد مجتمعاتنا المحلية حالياً هي التغير المناخي وسبل التكيف والتصدي لآثاره وتبعاته. 


وتابع الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توطين لتلك الأهداف علي المستوي المحلي، لافتا إلى أنه الدولة المصرية تبنت عددا من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة. 

 

الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة


وأشار الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هذه المشروعات تستند على تمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات في مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

 

 

خالد قاسم التنمية المحلية تحسين البيئة وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم

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