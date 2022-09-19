متحدث التنمية المحلية: 40 مليار جنية استثمارات ضمن برنامج تحسين البيئة

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن ٤٠ مليار جنية استثمارات ضمن برنامج تحسين البيئة.



وأضاف خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن لعل أبرز التحديات التي تهدد مجتمعاتنا المحلية حالياً هي التغير المناخي وسبل التكيف والتصدي لآثاره وتبعاته.



وتابع الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توطين لتلك الأهداف علي المستوي المحلي، لافتا إلى أنه الدولة المصرية تبنت عددا من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة.

الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة



وأشار الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هذه المشروعات تستند على تمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات في مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.