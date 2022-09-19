جرعة زائدة..أيمن الحكيم يكشف لأول مرة السبب الرئيسي في وفاة بليغ حمدي



كشف المؤلف أيمن الحكيم عن كواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن الموسيقار بليغ حمدي، قائلا: بليغ حمدي توفي جراء خطأ طبي، متابعا: محسن خطاب صديق بليغ في آخر أيامه، قال إن جواز سفر بليغ تاريخ ميلاده 1939 وهو مواليد 1931.



وأكمل “أيمن حكيم” خلال حواره ببرنامج “النهار” المذاع على قناة “النهار”،: كان فيه موضة زمان أن الفنانين تصغر سنها، متابعا: لما سافر برا اتعالج على أساس سنة المزيف وهو كان مصاب بسرطان الكبد".

واسترسل:" جرعة العلاج كان يتم تحديدها على أساس سن بليغ حمدي المزيف، وبعد حصولة على الجرعة الثانية من العلاج توفى، لأنه لم يتحمل جرعة العلاج"، متابعا:" بليغ حمدي توفى بسبب خطأ غير مقصود وعبثي".

ولفت إلى أن بليغ حمدي، قبل وفاته عمل لحن لأغنية للفنان هاني شاكر لغنائها في عيد ميلاد ملك المغرب، لكن وفاته قبل السفر جعلت الفنان هاني شاكر يستبدل اللحن.