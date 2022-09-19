إيران تنتفض من أجل فتاة ماتت مع شرطة الآداب بسبب الحجاب

أطلقت الشرطة الإيرانية الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج في مدينة سنندج الغربية ذات الأغلبية الكردية ، حيث تظاهر المئات للتنديد بوفاة شابة أثناء احتجازها لدى الشرطة في طهران الأسبوع الماضي ، حسبما أفادت تقارير.

مظاهرات في إيران

ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس” أثارت قضية محساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا ، والتي تم اعتقالها يوم الثلاثاء الماضي بعد أن وجدت ما يسمى بـ "شرطة الأخلاق" الإيرانية عيبًا في حجابها ، غضبًا عامًا في البلاد ، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة إنها توفيت بنوبة قلبية ونفت أي مزاعم بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.

أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية في وقت متأخر من يوم الأحد أن الشرطة اعتقلت أيضا عدة أشخاص من حوالي 500 متظاهر كانوا قد تجمعوا يوم الأحد في ساحة آزادي في سنندج ، عاصمة إقليم كردستان الإيراني.

وقالت وكالة فارس إن المحتجين حطموا نوافذ السيارات وأشعلوا النار في صناديق القمامة في الشوارع. وبث موقع الوكالة على الإنترنت مقطع فيديو قصيرًا يظهر عشرات الرجال والنساء وهم يحتجون ، زاعمين أن تفسير الشرطة لوفاة أميني "غير معقول".

ودُفنت أميني ، وهي كردية ، يوم السبت في مسقط رأسها ، ساقز ، غربي إيران أيضًا. واندلعت الاحتجاجات هناك بعد جنازتها وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

بعد وفاة أميني ، نشرت الشرطة الأسبوع الماضي أيضًا لقطات دائرة مغلقة من مركز الشرطة ، والتي يقولون إنها تظهر لحظة انهيار أميني. قال أحد أقاربها إنه ليس لديها تاريخ من أمراض القلب.

بدأ القضاء الإيراني تحقيقا في القضية.

الحجاب في إيران

الحجاب إلزامي على النساء في إيران منذ ما بعد الثورة الإسلامية عام 1979 ويقوم أفراد شرطة الآداب بفرض قواعد اللباس الصارمة. ووجهت انتقادات للقوة في السنوات الأخيرة بسبب معاملتها للناس وخاصة الشابات.

منذ عام 2017 ، بعد أن خلعت عشرات النساء الحجاب علنا ​​في موجة من الاحتجاجات ، اتخذت السلطات إجراءات أكثر صرامة.