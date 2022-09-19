عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يلتقى مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لبحث تعزيز التعاون

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

استقبل هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، يرلان بايدوليت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وإسماعيل عبد الحميد مدير البرامج والمشاريع بالمنظمة، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة.

 

وناقشوا خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة فى مجال الموارد المائية والتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتنسيق المشترك خلال فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 .

 

كما تم استعراض آليات التعاون العلمي والبحثي بين الوزارة والمنظمة ، والتنسيق في مجال البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع المياه ، والتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة بين المنظمة والمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة في المجالات البحثية المتعلقة بالمياه.

 

واستعرض الدكتور سويلم الإمكانات المتميزة التى يمتلكها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة ، مشيراً إلى أنه يمكن للمنظمة الاستفادة من الخبرات الفنية والقدرات التدريبية واللوجيستية للمركز في عقد دورات تدريبية للمتدربين من الدول العربية والافريقية.

 

كما تم خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الجارية لتنظيم حدث جانبي ضمن فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المبادئ التوجيهية لسياسة الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" ، بهدف بناء قدرات المسئولين الحكوميين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تطوير الإستراتيجيات وتحسين التشريعات وإنشاء آليات لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة.

 

الجدير بالذكر أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي هي مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، وتعنى بالتعريف بالزراعة والتنمية الريفية ومشاكل الأمن الغذائي ، والعمل على تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الدول الأعضاء وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتبادل الخبرات بين الدول.

الري الغذائي الوزارة البحوث المياة مؤتمر المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

قصة مهندس تقلب السوشيال ميديا.. زوجته خانته بشكل صادم متكرر: دمرت حياتي

بالمايوه.. ضرة بوسى وزوجة هشام ربيع تثير الجدل والجمهور: انتى كيادة

هل نوم المرأة عارية مع زوجها جائز؟.. واجب لـ 3 أسباب

بعد تحركه 30 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

طبيب يفجر مفاجأة عن سجق وكبدة العربيات.. والسر وراء بيعها بـ 5 جنيهات

الفراخ بـ25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

ترشيحاتنا

شوبير: إنبي رفض كل عروض الأهلي لضم مصطفى شلبي

استغل ضعفها وتناوب الاعتداء عليها .. إعدام "نباش" هتك عرض ابنته المعاقة

يؤدي للوفاة.. رئيس لجنة تصنيع الدواء يحذر من خطورة لبان النيكوتين

أدمنت النظر للسيدات في الشارع فماذا أفعل؟.. الإفتاء ترد

حجازي: بدء البرنامج التدريبي لتغيير المسمى الوظيفي لـ4117 معلمًا وأخصائيا

الدولار يرتفع والذهب ينخفض.. تعرف على الأسعار اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيادة.. شاهد إطلالات ضرة بوسي بالحجاب

بتعمل 3 حاجات يومية.. ما سر تطويل شعر هنا الزاهد 30 سم

إزاى تفطر بـ 5 جنيه.. أكلة غنية بكل الفيتامينات المهمة للجسم

كل إطلالة أغلى من اللي قبلها.. سعر صادم لملابس درة بأحدث ظهور

فيديو

هتلزق بطنك في ظهرك.. طبيب المشاهير يقدم 3 وصفات تحول جسمك لآلة حرق دهون

مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يخلعن الحجاب بسبب وفاة فتاة |فيديوجراف

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ