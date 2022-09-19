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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيشيدا يرجئ سفره لنيويورك للإشراف على جهود استجابة الحكومة للعاصفة "نانمادول"

صدى البلد

  أرجأ رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو سفره إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للإشراف على جهود استجابة الحكومة للعاصفة الاستوائية القوية "نانمادول".
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه كان من المقرر أن يغادر كيشيدا طوكيو اليوم الاثنين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكنه سيبقى في اليابان حتى صباح غد الثلاثاء.
وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن وزير إدارة الكوارث تاني كويتشي ومسئولي إدارة الأزمات أطلعوا كيشيدا على الأضرار الناجمة عن العاصفة القوية والتنبؤات بما هو متوقع حدوثه.
وأصدر رئيس الوزراء تعليماته للوزارات للعمل مع السلطات المحلية لتقييم حجم الضرر وتقديم الاستجابات الطارئة للمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.
وقد تسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عنيفة بشكل رئيسي في المناطق الغربية من اليابان.
 

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