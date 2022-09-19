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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بابا الفاتيكان: السلام ممكن عندما تصمت الأسلحة ويبدأ الحوار

صدى البلد

أكد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، أن السلام ممكن عندما تصمت الأسلحة ويبدأ الحوار.


وأعرب البابا فرنسيس - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية /أكي/ - عن حزنه للصراعات الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا، داعيا الطرفين إلى احترام وقف إطلاق النار، في ضوء اتفاق سلام، مؤكدا أن السلام ممكن عندما تصمت الأسلحة ويبدأ الحوار.


واندلعت الثلاثاء الماضي أعنف اشتباكات بين ارمينيا واذربيجان منذ عام 2020 أودت بحياة 215 شخصا قبل أن تنتهي الاشتباكات بوساطة دولية، وكانت الدولتان السوفيتيتان السابقتان في نزاع مستمر منذ عقود على إقليم ناجورني كاراباخ. 

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