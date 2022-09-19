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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن خسائر فادحة لـ الجيش الأوكراني.. تفاصيل

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية أكثر من 200 وحدة عسكرية من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زايتسيف ونيكولايفكا وسفيرسك.

ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، هاجمت القوات الجوية الروسية أيضًا أماكن تمركز القوات الأوكرانية في منطقة مستوطنة توريتسك.

وقال كوناشينكوف: ”هاجمت القوات الجوية الروسية أماكن تمركز القوات الأوكرانية في منطقة سيفيرسك وزايتسيف ونيكولايفكا، وكذلك مستوطنة توريتسك، تم تدمير أكثر من 200 من الأفراد العسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية”.

وشدد كوناشينكوف على أن القوات المسلحة الروسية تواصل القيام بعملية خاصة. 

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وقال: "خلال النهار، نفذت أسلحة عالية الدقة للقوات الجوية ضربات جوية على أماكن تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية للألوية الميكانيكية 53 و 58 و 93 في مناطق مستوطنات توريتسك وزايتسيفو ونيكولايفكا".

وبحسب الدفاع الروسية، فقد نُفِّذت ضربات أيضًا على القوة البشرية للواء الهجوم الجوي الثمانين في منطقة مستوطنة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 

وشدد كوناشينكوف على أن "أكثر من 200 جندي أوكراني و 11 عربة مدرعة”.

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