مدارس أسوان تستعد لماراثون العام الدراسى الجديد

واصلت مديرية التربية والتعليم بأسوان إستعداداتها لإنطلاق ماراثون العام الدراسى الجديد 2023 /2022 وذلك تنفيذاً لتعليمات عبد الكريم لطفى وكيل الوزارة .

وفى هذا الإطار قام مديرو الإدارات التعليمية المختلفة بمتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والنظافة العامة للمدارس المختلفة، وإعداد قوائم الفصول واستلام الكتب الدراسية من المخازن ، وفرش جميع الفصول لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب بالإضافة إلى انضباط سير العمل وجاهزية الجدول المدرسى، وأكدوا على سرعة تلافى بعض السلبيات التى تم رصدها وإزالتها حتى تكون المدارس على أتم الاستعداد فى أول يوم دراسى.

متابعة ميدانية لإستعدادات العام الدراسى الجديد

فقد قام خالد محمد صالح مدير الإدارة التعليمية بكوم أمبو اليوم بمتابعة مدارس السيدة نفيسة الإعدادية ، وأحمد عرابي الابتدائية والريفية الجديدة الابتدائية ، كما تابع عباس محمود وكيل الإدارة مدرستى العليقات الابتدائية والاعدادية.

وفى إدارة نصر النوبة تفقد سيد برجاس استعدادات مدرستى الشيخ مرسى على الاعدادية والبطل أحمد ادريس للعام الجديد حيث شهد جانباً من تدريب المعلمين للترقى(التغيرات المناخية) بثلاث قاعات مختلفة .

وفى نفس السياق عقد حسن الرحلاوى مدير إدارة ادفو التعليمية اليوم اجتماع بقسم التعليم المجتمعى بمعلمات مدارس التعليم المجتمعى بالادارة ، وتناول الاجتماع كيفية استقبال العام الدراسي الجديد والتلاميذ قبل يوم من بداية العام الدراسى وتخصيص اليوم الأول لذكرى السادس من أكتوبر وتعريف الطلاب بهذه الملحمة الكبرى فى تاريخ مصر الحديث ، كما شهد مدير الإدارة تدريب تفعيل دور المدرسة فى تنمية الوعى بالتغييرات المناخية لجميع المراحل بقاعة سالم هلالى الإبتدائية .

تخفيض درجات القبول بالمدارس الثانوية والفنية

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد قرر تخفيض مجموع تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسى 2022 / 2023 ليكون 214 درجة ، كما وافق المحافظ على تخفيض مجموع تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى لتتراوح الحدود الدنيا لها ما بين 140 وحتى 170 درجة.

وأكد اللواء أشرف عطية أن قرار تخفيض التنسيق جاء إستجابة لمطالب الكثير من أولياء الأمور وحرصاً على مستقبل أولادنا الطلاب مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للإلتحاق بالمرحلة الثانوية وإتاحة أكثر من فرصة أمامهم فى ضوء الكثافة المحددة والمقترحة.