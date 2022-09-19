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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن ID Buzz تتحول لسيارة إسعاف بألوان زاهية

ID buzz
ID buzz

تشارك مجموعة  فولكس فاجن  في معرض التنقل الدولي بألمانيا ، المعروف باسم IAA وهو أكبر حدث من نوعه في العالم، وفي دورة 2022، أعدت فولكس فاجن عدد كبير من المركبات التجارية.

واحدة من السيارات التجارية العروفة التي تحمل الشارة الشهيرة  VW  ستكون فولكس فاجن ID Buzz المخصص لخدمات الإسعاف، وإنقاذ حياة المرضى وهي تحمل عدة ملصقات على هيكلها بألوان زاهية تتنوع بين البرتقالي والأحمر.

حتى الآن لم تشارك  فولكس فاجن  بتفاصيل الـ  ID buzz المخصصة كل ما نعرفه عنها هو مظهرها الخارجي الملون الذي يدعو للبهجة والتفاؤل،  يتميز الجزء الخارجي بطلاء أصفر وبرتقالي مع خطوط خضراء. لمحة لطيفة أن شكل القابس مثل الخط الموجود على جهاز مراقبة معدل ضربات القلب.

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تعتمد مركبة المسعفين على سيارة ID Buzz التقليدية مع بعض التعديلات لتناسب عملها وخصائصها الوظيفية الجديدة. نموذج Buzz Cargo الذي يبدأ بسعر 43000 دولار يتضمن بطارية بقوة 77 كيلو وات في الساعة مسئولة عن إمداد الطاقة للعجلات الأمامية. في دورة اختبار WLTP الأوروبية، تراوحت Buzz Cargo بين 249 ميلاً و 264 ميلاً في الشحنة الواحدة.

تقدم الشركة المصنعة الألمانية عدد كبير من المركبات المميزة التي تقدم حلول ذكية مع أحدث تكنولوجيا في معرض التنقل الدولي بألمانيا 2022. على سبيل المثال إصدار أكبر حجما من VW Multivan ، التي قدمتها في دورة 2021 و تشمل منتجات Multivan الجديدة الأخرى سيارة من الشركة الهولندية Snoeks ، والتي تجمع بين نقل الركاب والبضائع بطريقة ذكية.

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