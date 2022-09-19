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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الدولار يرتفع والذهب ينخفض.. ومفاجأة بشأن هؤلاء اللاعبين بالأهلي

صورة ملف
صورة ملف

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

 

الدولار يرتفع والذهب ينخفض.. تعرف على الأسعار اليوم
 شهدت أسعار العملات الأجنبية و تحديدًا الدولار ارتفاعا، اليوم الأثنين 19-9-2022، مقارنة بالأيام الماضية، ولكن أسعار الذهب انخفضت.

حالة من عدم الاستقرار تشهدها أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، وقد شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 19-9-2022، ارتفاعا.


هفرجك على الشقة.. مايان والشربيني وروبي يتحدثن عن تعرضهن للاعتداء

شهدت الفترة الأخيرة تصريحات غريبة لـ مجموعة من الفنانات، عبر القنوات التلفزيونية، وهم يتحدثن عن تعرضهن للتحرش الجنسي، فمنهن من تحدثت عن تعرضها للتحرش من قبل فنان كان يقوم بمذاكرة الدور معها، ومنهن من تحدثت عن تعرضها للتحرش فى مصر الجديدة من عامل نظافة بعد أن ضحكت له، وثالثة تحدثت عن تعرضها للتحرش من شخص كان يسير فى الشارع.

وفى هذا التقرير نستعرض التصريحات الغريبة لـ الثلاث فنانات وهم يتحدثون عن تعرضهم للتحرش:


مش عارف تقصد مين | تامر أمين يعلق على تصريح لـ ياسمين الخطيب

علق الإعلامي تامر أمين، على تصريح الفنانة ياسمين الخطيب،" الراجل لما يكون منفسن ربنا ما يوريك بيكون 10 ستات في بعض" وهل كانت تقصده به.

علاج بأجر.. الصحة تكشف حقيقة بيع 5 مستشفيات

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لا صحة لعزم الحكومة بيع 5 مستشفيات، مشيرا إلى أنه لم يطرح بأى شكل من الأشكال قيام الحكومة أو وزارة الصحة بعرض أى من المستشفيات التابعة لها للبيع، وإنما ما طرح أن هناك هيئة اقتصادية أنشأت بقانون فى عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر لتقديم خدمة العلاج بأجر.

وأضاف “عبد الغفار” خلال كداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك الهيئة لها فى القاهرة الكبري أو يتبعها خمس مستشفيات، وما تم الحديث عنه هو عرض واحدة من تلك المستشفيات للاستثمار من خلال القطاع الخاص فى صورة خدمات علاجية متميزة، وعلى سبيل المثال أن يكون هناك مكان مخصص لتلك المستشفي للسياحة العلاجية.


نسبة شفاء 100% للأورام.. طب اسكندرية: العلاج بالتبريد موجود من أيام الفراعنة|فيديو

قال الدكتور أحمد يوسف ، رئيس  قسم الصدر   بطب الإسكندرية  ، إن العلاج بالتبريد  كان عنوان المؤتمر الطبي الذي تم عقده في أكبر فنادق الإسكندرية على مدار يومين ، ويعد المؤتمر الـ 8 السنوي لجمعية العلاج بالتبريد .

وأوضح الدكتور أحمد يوسف ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر" ،  والمذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية " ، أن العلاج بالتبريد موجود من أيام الفراعنة ، ولكن تختلف الأجهزة المستخدمة في كل حقبة زمنية .

ولفت  رئيس قسم الصدر بطب الإسكندرية ، إلى أن العلاج بالتبريد موجود في قسم الصدر بالإسكندرية ، منذ 20 عاما ، وتتغير الأجهزة عبر السنوات ، وفقا للتطور ، ووقت العملية .


مش عايزينهم.. مفاجأة بشأن هؤلاء اللاعبين بالأهلي بعد ضم ثلاث صفقات جديدة

قال سامى عبد الراضي، الكاتب الصحفي، إن الزمالك بروح البطل تمكن من الصعود لـ دور الـ 32، بـ دوري إبطال إفريقيا، والزمالك عاد على طائرة خاصة من الكاميرون.

 

بعد التغيرات المناخية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الخريف والإستعدادات له

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية، عدة تصريحات مختلفة عن طقس الأيام القادمة، والتغيرات الجوية التي ستحدث خلال فصل الخريف هذا العام، خاصة بعد التغيرات المناخية التي تحدث تلك الفترة وتؤثر على العالم كله.

 

يحمي العالم من الكوارث.. مصري يحصد فضية معرض جنيف الدولي للابتكار

خصص برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة عن مصري يحصد فضية معرض جنيف الدولي للابتكار فى مجال الأمن و الإنقاذ.

قال المهندس خالد رفعت المعيد بكلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا، إن الابتكار عبارة عن طائرة، تستخدم فى مساعدة هيئة الدفاع المدني، وبها كاميرا، وتستطيع حمل مهمات ثقيلة.

 

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