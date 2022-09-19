بعد التغيرات المناخية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الخريف والإستعدادات له

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية، عدة تصريحات مختلفة عن طقس الأيام القادمة، والتغيرات الجوية التي ستحدث خلال فصل الخريف هذا العام، خاصة بعد التغيرات المناخية التي تحدث تلك الفترة وتؤثر على العالم كله.

بدء العد التنازلي للصيف.. تعرف حالة الجو اليوم الاثنين

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامية هبة ماهر، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 19-9- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية هبة ماهر: إن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن اليوم سيشهد طقسا معتدلا، وسيكون هناك استمرار فى انخفاض درجات الحرارة، ونحن الآن رسميًا فى العد التنازلي لفصل الصيف.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 24

العاصمة الإدارية 33 23

6 أكتوبر 33 23

بنهــــا 32 24

دمنهور 31 22

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 32 23

دمياط 30 23

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 33 22

السويس 32 23

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 32 23

طنطا 32 23

شلاتين 35 26

الإسكندرية 30 22

العلمين الجديدة 29 21

وادي النطرون 31 22

مطروح 29 21

السلوم 29 19

سيوة 35 19

العريش 31 22

رفح 30 20

الطور 34 25

كاترين 29 18

رأس سدر 32 22

نخل 31 17

طابا 31 23

نويبع 32 24

حلايب 32 27

شرم الشيخ 35 27

الغردقة 35 26

مرسى علم 34 25

الفيوم 32 21

بني سويف 31 21

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 22

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 37 23

الوادى الجديد 37 20

أبوسمبل 36 24

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 32 27

وداعا للصيف .. الأرصاد: برودة ملحوظة ليلا وتكون للسحب المنخفضة

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس اليوم مستقر على جميع أنحاء الجمهورية ، مشيرة إلى أن درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام .

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر" ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ، خلال فترة النهار ، تسجل 32 درجة مئوية ، مع وجود زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، منوهة أن الأجواء حارة رطبة على أغلب مدن السواحل الشمالية .

وأفادت " غانم " ، أن طقس اليوم شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، وجنوب سيناء ، خلال فترات النهار ، مع وجود فارق ملحوظ في درجات الحرارة بين الليل والنهار .

ونوهت ، أن هناك بعض البرودة في الطقس في الساعات المتأخرة من الليل ، والصباح الباكر ، مع استمرار تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة ، وتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية .

وأوضحت ، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ، غدا ، بمعدل درجة مئوية ، وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة ، مردفة :" فصل الخريف أحسن فصول السنة بالنسبة لاعتدال الطقس .. وربيع العام " .

نوبات عنيفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الخريف

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف به فرص لسقوط الأمطار خاصة النصف الثاني لفصل الخريف.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: " "النصف الثاني لفصل الخريف يكون فيه موسم لسقوط الأمطار".



وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،: "في ظل التغيرات المناخية أصبحت التنبؤات بعيدة المدى صعبة جدا"، موضحه: "تأثير التغيرات المناخية يختلف حسب طبيعة كل بلد والموقع الجغرافي والمناخ".

تأثير التغيرات المناخية

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، : "تأثير التغيرات المناخية يختلف من بلد لبلد حيث يحدث تغير في منظومة التوزيعات الضغطية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة لذلك من الوارد أن تحدث موجات طقس جانحة يحدث معها تساقط الأمطار الغزيرة"، لافته: "فرص سقوط الأمطار تبدأ في الزيادة في النصف الثاني من فصل الخريف ويستمر معنا موسم الأمطار فصل الخريف وفصل الشتاء".

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، : "علينا أن نستعد لفصل الخريف ونبدأ في تنظيف مخرات السيول وإزالة أي إشغالات بها لأن نوبات الطقس العنيفة بدأت تظهر في مصر في الأعوام الماضية وهذا المتوقع في ظل التغيرات المناخية في فصل الخريف والشتاء".