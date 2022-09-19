عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس.. سبب انفعال وزير الصحة بمستشفى منفلوط المركزي

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

متحدث الصحة يكشف سبب انفعال الوزير بسبب مستشفى منفلوط المركزي
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن جولة اليوم بمحافظة أسيوط تأتي ضمن جولات يجريها الوزير لمختلف المحافظات للتأكد من سير العمل اليومي.



تامر أمين: جربت الحشيش وماعجبنيش.. وبنتي ما ظهرتش بكاش مايوه على تيك توك
قال الإعلامي تامر أمين، إنه إنسان مؤمن بالتوفيق وليست لديه ترجمة لكلمة الحظ، لافتًا إلى أنه لم يتعاط مخدر الحشيش أو الخمور في سن صغيرة، متابعًا: "أنا جربت الحشيش وأنا عندي 16 سنة وماعجبنيش، بس أنا مش متعاطي".



سفير روسيا بالقاهرة: استخدام الروبل والجنيه في تبادلاتنا يجعل التجارة أكثر أمانا
أكد جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا فى مصر، أن روسيا ومصر لديهما تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في عام 2021، 4.8 مليار دولار، قائلا "لو استخدمت كلا من روسيا ومصر، الجنيه والروبل فى اتبادلات التجارية سيجعل التجارة أكثر أمانا".



البنك الأهلي يعلن مفاجأة لكبار السن وذوي الإعاقة
قالت إنجي حراز، مدير عام قطاع الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري، إن العميل إذا لم يكن قادرا على الذهاب إلى البنك بسبب وجود إعاقة جسدية أو تقدم العمر، فمن الممكن إعداد زيارة منزلية من قبل فريق من البنك الأهلي لإعداد حساب رسمي في البنك، وهذا الأمر يحدث من خلال بعض المحددات، للتحقق من شخصية العميل.



وزير الصحة: الدولة تعمل على توعية الأمهات بخطورة عمليات الولادة القيصرية
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن بعض الأطباء والأسر يفضلون إجراء المرأة عملية قيصرية.

أضاف وزير الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم تقديم حوافز مالية للمرأة في الولادة الطبيعية.



لجان جاهزة.. أحمد موسى يرد على المشككين في مشروعات الدولة.. شاهد
انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء مباشرة، أثناء حديثه عن المشككين في مشروعات الدولة المصرية، وخاصة مبادرة حياة كريمة وتبطين الترع في الريف.



وجود كائنات فضائية.. فاروق الباز: آلاف الشموس والمجرات مجهولة
فجر الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، مفاجأة من العيار الثقيل عن احتمالية وجود كائنات فضائية، مؤكدا أن الاحتمال قائم بلا شك.



نوبات عنيفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الخريف.. فيديو
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف به فرص لسقوط الأمطار خاصة النصف الثاني لفصل الخريف.



شعبة الاتصالات تزف بشري عن توافر قطع غيار المحمول في الأسواق
زف محمد هدية الحداد نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، بشري سارة بشأن توافر قطع الغيار لأجهزة الهاتف المحمول في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة.



ياسمين عز للزوجات: فيها إيه لما حماتك يبقى معاها مفتاح بيتك.. فيديو
أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن هناك قضية هامة تؤثر على استقرار الأسرة المصرية وهي أن حماة الزوجة يكون معها مفتاح شقة الزوجية، مما يسبب المشاكل الزوجية بين الزوج والزوجة نتيجة ذلك.

 

 

اخبار التوك شو الأرصاد الطقس وزير الصحة مستشفي منفلوط المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإيلكت سبور (2-0) في دوري أبطال إفريقيا

هل الله يغفر مشاهدة الأفلام الإباحية ؟.. الإفتاء: بشرط واحد

أذكى قرار أهلاوي.. مفاجأة الخطيب تضيع على الزمالك غرامة كهربا| تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

شدوا أحزمة الأمان.. الدولار يستعد للطيران مع قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (2-1) في الدوري الإسباني

لاعب جديد مفاجأة على أعتاب الأهلي..تفاصيل

هل يجب غسل الملابس والفرش بعد الجنابة ؟.. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

بفضل هذا المعالج.. هاتف أندرويد قادم ينافس iPhone 14 Pro Max

بعد وعود لجنة العفو بشأن عودة المُفرج عنهم لعملهم .. شروط إصدار قائمة جديدة

بعد ارتفاعات متواصلة .. استقرار سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 19-9-2022

التنكيس في قراءة القرآن أثناء الصلاة.. معناه ومتى يحرم؟

اقتربت.. صفقة الزمالك المنتظرة على وشك الانتهاء | تفاصيل

جرعة زائدة..أيمن الحكيم يكشف لأول مرة السبب الرئيسي في وفاة بليغ حمدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى بنت في الدنيا..عمر كمال يثير الجدل حول ارتباطه بـ طليقة الفيشاوي

هاني الناظر يقدم نصائح لحماية الطفل من العدوي مع عودة المدارس

بادي وشورت أبيض.. جوهرة تثير الجدل بأحدث إطلالة |شاهد

بالأحمر.. رضوى الشربيني تداعب جمهورها بإطلالة جديدة

فيديو

مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يخلعن الحجاب بسبب وفاة فتاة |فيديوجراف

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

عمرها 94 عامًا.. راقصة جزائرية شهيرة تعود بعد اعتزال سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ