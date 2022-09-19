أخبار التوك شو.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس.. سبب انفعال وزير الصحة بمستشفى منفلوط المركزي

تناولت برامج التوك شو، على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:



متحدث الصحة يكشف سبب انفعال الوزير بسبب مستشفى منفلوط المركزي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن جولة اليوم بمحافظة أسيوط تأتي ضمن جولات يجريها الوزير لمختلف المحافظات للتأكد من سير العمل اليومي.





تامر أمين: جربت الحشيش وماعجبنيش.. وبنتي ما ظهرتش بكاش مايوه على تيك توك

قال الإعلامي تامر أمين، إنه إنسان مؤمن بالتوفيق وليست لديه ترجمة لكلمة الحظ، لافتًا إلى أنه لم يتعاط مخدر الحشيش أو الخمور في سن صغيرة، متابعًا: "أنا جربت الحشيش وأنا عندي 16 سنة وماعجبنيش، بس أنا مش متعاطي".





سفير روسيا بالقاهرة: استخدام الروبل والجنيه في تبادلاتنا يجعل التجارة أكثر أمانا

أكد جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا فى مصر، أن روسيا ومصر لديهما تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في عام 2021، 4.8 مليار دولار، قائلا "لو استخدمت كلا من روسيا ومصر، الجنيه والروبل فى اتبادلات التجارية سيجعل التجارة أكثر أمانا".





البنك الأهلي يعلن مفاجأة لكبار السن وذوي الإعاقة

قالت إنجي حراز، مدير عام قطاع الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري، إن العميل إذا لم يكن قادرا على الذهاب إلى البنك بسبب وجود إعاقة جسدية أو تقدم العمر، فمن الممكن إعداد زيارة منزلية من قبل فريق من البنك الأهلي لإعداد حساب رسمي في البنك، وهذا الأمر يحدث من خلال بعض المحددات، للتحقق من شخصية العميل.





وزير الصحة: الدولة تعمل على توعية الأمهات بخطورة عمليات الولادة القيصرية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن بعض الأطباء والأسر يفضلون إجراء المرأة عملية قيصرية.

أضاف وزير الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم تقديم حوافز مالية للمرأة في الولادة الطبيعية.





لجان جاهزة.. أحمد موسى يرد على المشككين في مشروعات الدولة.. شاهد

انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء مباشرة، أثناء حديثه عن المشككين في مشروعات الدولة المصرية، وخاصة مبادرة حياة كريمة وتبطين الترع في الريف.





وجود كائنات فضائية.. فاروق الباز: آلاف الشموس والمجرات مجهولة

فجر الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، مفاجأة من العيار الثقيل عن احتمالية وجود كائنات فضائية، مؤكدا أن الاحتمال قائم بلا شك.





نوبات عنيفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الخريف.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف به فرص لسقوط الأمطار خاصة النصف الثاني لفصل الخريف.





شعبة الاتصالات تزف بشري عن توافر قطع غيار المحمول في الأسواق

زف محمد هدية الحداد نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، بشري سارة بشأن توافر قطع الغيار لأجهزة الهاتف المحمول في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة.





ياسمين عز للزوجات: فيها إيه لما حماتك يبقى معاها مفتاح بيتك.. فيديو

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن هناك قضية هامة تؤثر على استقرار الأسرة المصرية وهي أن حماة الزوجة يكون معها مفتاح شقة الزوجية، مما يسبب المشاكل الزوجية بين الزوج والزوجة نتيجة ذلك.