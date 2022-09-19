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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولو الأرصاد اليابانيون يحذرون المواطنين من عواقب العاصفة الإستوائية نانمادول

صدى البلد

  حث مسئولو الأرصاد الجوية في اليابان اليوم الاثنين المواطنين مجددا على البقاء في حالة تأهب للفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب العاصفة الاستوائية القوية "نانمادول".


ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن المسئول البارز بوكالة الأرصاد الجوية الياباني كورورا ريوتا قوله "إن نهر (هونجو) الذي يتدفق عبر محافظة "ميازاكي" لا يزال عند مستوى مرتفع"، مضيفا أن التربة لا تزال تتراكم بها كميات كبيرة من المياه ويمكن أن تنهار المنحدرات في أي وقت على الرغم من توقف الأمطار.


ودعا كورورا المواطنين إلى المحافظة على الاستمرار في الاحتماء والبقاء داخل منازلهم بينما تصدر الحكومات المحلية معلومات تحذيرية من الانهيارات الأرضية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العاصفة "نانمادول" أصبحت أضعف بكثير بعد أن تحركت فوق الأرض واتخذت مسارا باتجاه الشرق أكثر مما كان متوقعا في البداية لكنه قال إن غرب وشرق اليابان قد يتأثران حتى يوم غد الثلاثاء بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.

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