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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توسيع دائرة عمل العفو الرئاسي يعكس دعم الدولة لملف الحقوق والحريات

النائب عمرو عندي
النائب عمرو عندي

قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، ان توسيع عمل لجنة العفو الرئاسي، لتشمل دمج المُفرج فى المجتمع مرة أخري، من خلال عودة بعضهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل، يعكس إرادة القيادة السياسية فى اعادة دمجهم مرة أخري فى المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي كالسابق، للاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم.

وقال هندي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن عزم اللجنة على مساعدة المفرج عنهم فى العودة لعملهم ، يؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح، وأن دورها لا يقف عند استصدار قرارات عفو فقط، ولكن بث اروحخ فى هؤلاء مرة أخري ، خاصة وأن المفرج عنهم لم تتلوث ايديهم بدماء أو قيامهم بأعمال عنف أو تخريب.

وأوضح هندي أن هذه الاجراءات تعزز دعم الدولة المصرية لملف الخقوق والحريات بما يلائم مبادئ الجمهورية الجديدة والتي أساسها العدل وتوفير حياة كريمة للجميع كافة بلا استثناء ودون اقصاء لأحد.

ووجه النائب عمرو هندي فى تصريحاته، خالص الشكر للقيادة السياسية، على عودة لجنة العفو الرئاسي لعملها وتوسيع دائرة مهامها، حيث تأتي تلك القرارت استكمالا لعمل اللجنة فى الحفاظ عليهم من الوقوع فى أخطائهم السابقة مرة أخري والانسياق وراء أصحاب الأفكار والشائعات المغرضة، التي تستهدف النيل من الوطن وأبنائها ومقدراته.

الدولة المصرية القيادة السياسية توفير فرص عمل الشائعات الحقوق والحريات الشئون الأفريقية

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