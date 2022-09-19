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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المصريين: الحوار الوطني أعاد المفرج عنهم للحياة من جديد

المستشار حسين ابو
المستشار حسين ابو العطا

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، قرارات العفو الرئاسي المتتالية وخروج دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا وخروج أيضا عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية. 

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الإثنين، إن قرارات العفو الرئاسي ترسخ للجمهورية الجديدة، وتهيئ الأجواء للحوار الوطني، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي تعد بمثابة شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، كما أنها تؤكد للداخل والخارج انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد للجميع أن ملف الحقوق والحريات يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن قرارات العفو الرئاسي تأتي ضمن آليات ومجريات الحوار الوطني من أجل خلق حالة من التقارب بين جميع الأطياف السياسية. 

ولفت إلى أن الإفراج عن المحبوسين يدعم الحوار الوطني ويؤكد حرص القيادة السياسية على إنجاحه وتوحيد الجبهة الداخلية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي لاقت ترحيبا كبيرا من جانب القوى السياسية خاصة المعارضة، وهو ما يمثل دافعا قويا لهم للمشاركة بفاعلية في الحوار، من أجل عرض رؤيتهم للقضايا الوطنية التي تمس المواطن البسيط. ووجه التحية للجنة العفو الرئاسي، لدورها الفعال من أجل حل هذا الملف، الأمر الذي يفتح صفحة جديدة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ينتظرها الشعب المصري، ويحمل النخبة السياسية بكل أطرافها مسئولية تاريخية لإنجاح الحوار الوطني.

وأكد أن مصر تمضي قدما لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان، والترسيخ لمبادىء الحرية والتعبير عن الرأي وقبول الاختلاف دون تبادل التهم، موضحا أن هذه المبادىء هي أحد أعمدة الجمهورية الجديدة التي تقع على القوى السياسية مسئولية ترسيخها في المجتمع.

العفو الرئاسي احكام قضائية اقتصاد حزب المصريين شهادة ميلاد القيادة السياسية

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