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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مناسبة للمة الأسرة.. 5 سيارات مستعملة أسعارها لا تتخطى 250 ألف جنيه| صور

5 سيارات مستعملة
5 سيارات مستعملة

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة علي العديد من طرازات السيارات المختلفة التي تناسب أغلب فئات المجتمع المصري، حيث تملك تلك السيارات العديد من التكنولوجيات والمميزات الحديثة التي تساعد أصحابها في قضاء احتياجاتهم بكل سهولة.

 

وفي ذلك السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، قائمة بـ 5 سيارات مستعملة أسعارها لا تتخطي 250 ألف جنيه.

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1-هيونداي فيلوستر 2013

تحصل سيارة هيونداي فيلوستر 2013 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 138 حصان ، وعزم أقصي للدوران 123 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من فئة DCT مكون من 6 سرعات.


تقدم سيارة هيونداي فيلوستر 2013 بسعر يبدأ من 187 ألف جنيه ، ويصل إلي 219 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

هيونداي فيلوستر 2013

2-بي أم دبليو 520 2002

تستمد سيارة بي أم دبليو 520 2002 قوتها من محرك سعة 1800 سي سي ، ينتج قوة حصانية تصل إلي 100 حصان ، وعزم أقصي للدوران 157 نيوتن/ متر ، وتصل سرعة السيارة من وضع السكون حتي 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12 ثانية .

يبلغ متوسط سعر سيارة بي أم دبليو 520 2002 ، 250 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

بي أم دبليو 520 2002

3-ميتسوبيشي لانسر بومة 2011

زودت سيارة ميتسوبيشي لانسر بومة 2011 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 105 حصان ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية تبلغ 12.5 ثانية ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 200كم/ ساعة .

وتبدأ أسعار سيارة ميتسوبيشي لانسر بومة 2011 من 171 ألف جنيه ، ويصل إلي 182 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

ميتسوبيشي لانسر بومة 2011

4-سيتروين C3 بيكاسو 2014

تحتوي سيارة سيتروين C3 بيكاسو 2014 علي محرك 1400 سي سي ، ينتج قوه قدرها 75 حصان ، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة تقدر بـ 14.2 ثانية ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 180 كم/ ساعة .

تأتي سيارة سيتروين C3 بيكاسو 2014 بأسعار تبدا من 175 ألف جنيه ، وتصل إلي 250 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

سيتروين C3 بيكاسو 2014

5-نيسان صني 2020

تظهر سيارة نيسان صني 2020 بمحرك 1500 سي سي ، رباعي الأسطوانات ينتج قوه حصانية تقدر بـ 90 حصان وعزم دوران 134 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 178 كم/ ساعة .

نيسان صني 2020

يتراوح سعر سيارة نيسان صني 2020 من 171 ألف جنيه ، ويصل إلي 185 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

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