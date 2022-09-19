اتحضر للأخضر.. علاء النهري يكشف عن أهمية المبادرة

كشف الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، تفاصيل مبادرة اتحضر للأخضر، مؤكدا أنها تعنى أن كل شيء أخضر مثل الاقتصاد الأخضر والصناعة الخضراء.

وأضاف النهرى، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن اتحضر للأخضر تعنى أيضا الحفاظ على مواردنا بشكل جيد، وتدوير المخلفات بشكل يتواءم مع البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وتابع نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن الدولة المصرية وضعت سيناريوهات ومبادرات لذلك وأهمها مبادرة 2050 ، فضلا عن التنمية المستدامة الخالية من الانبعاثات، وتحسين البنية التحتية وتعزيز البحث العلمى، وهى أشياء كلها للتحول إلى الأخضر.



النظام الإيكولوجى أو البيئى يشمل 3 أشياء



وأشار الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إلى أن النظام الإيكولوجى أو البيئى يشمل 3 أشياء هي الهواء والمياه والتربة.